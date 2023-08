Долгожданный дебют и непредсказуемое противостояние. Прямая трансляция матчей казахстанцев на US Open

Сегодня, 29 августа, на кортах US Open в Нью-Йорке (США) состоится второй игровой день заключительного турнира "Большого шлема" в текущем году. Спортсмены продолжат оспаривать путевки во второй круг соревнования. Корреспондент Vesti.kz - о матчах казахстанцев, которые ждут зрителей.

Накануне казахстанские любители тенниса могли стать свидетелями поражения Александра Бублика от Доминика Тима, а также победы Елены Рыбакиной над Мартой Костюк. А уже сегодня их ждет еще два матча с участием соотечественников.

Вторым запуском на 14-м корте, ориентировочно в 23:00 по астанинскому времени, сыграет вторая ракетка страны Юлия Путинцева (№78). Соперницей 28-летней казахстанки будет 29-летняя итальянка Мартина Тревизан (№58).

Левша из Италии находится выше в мировой классификации, но в счете личных встреч ведет именно Юлия - 1:0. В 2021 году на турнире в Абу-Даби (ОАЭ) Путинцева обыграла Тревизан со счетом 6:3, 6:3. Матч проходил на хардовом покрытии.

Для Тревизан это третье участие в основной сетке US Open, а ее лучшим результатом является выход во второй круг в 2021-м. Что касается Путинцевой, то это ее самый успешный турнир "Большого шлема" на твердом покрытии, ведь в 2020-м она добралась в Нью-Йорке до четвертьфинала.

Выделить фаворита этой встречи достаточно трудно. Поэтому зрителей ждет непредсказуемый матч с обилием затяжных розыгрышей на задней линии. Прямая трансляция этого противостояния будет доступна здесь.

Четвертым запуском на 11-м корте, ориентировочно в 02:00 по Астане, ракетки скрестят казахстанец Тимофей Скатов (№129) и австралиец Алекс де Минаур (№13). Одни из лучших в своем поколении. Посудите сами: де Минаур в 2016-м был второй ракеткой мира в юниорском рейтинге ITF, а спустя два года Скатов там же был первым.

Теперь 22-летний Тимофей и 24-летний Алекс впервые встретятся друг с другом, и это произойдет в первом круге US Open. Для казахстанца это первое участие в основной сетке US Open и третье на турнирах "Большого шлема" вообще. Для де Минаура же седьмой US Open и 25-й по счету розыгрыш "Большого шлема". Кстати, именно в Нью-Йорке австриец провел свой лучший двухнедельный турнир, добравшись до четвертьфинала в 2020-м.

Вторая ракетка страны Скатов не играл на харде пять месяцев, пока не приехал в Нью-Йорк и не выиграл три матча в квалификации US Open. В отборочном цикле он выиграл все шесть сетов из шести, а в финале квалификации обыграл другого австралийца Джеймса Дакворта (№111). Поэтому можно сказать, что уроженец Петропавловска сейчас на кураже.

🇰🇿 Timofey Skatov with a reverse cross-court volley in Round 2 of #USOpen qualifying 👀 pic.twitter.com/t0Kn6LxZ5X — US Open Tennis (@usopen) August 24, 2023

Де Минаура сложно назвать одним из фаворитов турнира, но фактически он посеян на нем под высоким 13-м номером. Две недели назад он добрался до финала на АТР 1000 в Торонто (Канада), попутно расправившись с двумя игроками топ-10 - Тейлором Фритцем и Даниилом Медведевым. Но в решающем матче Алекс проиграл итальянцу Яннику Синнеру. А перед этим де Минаур дошел до финала в Лос-Кабосе (Мексика), но уступил Стефаносу Циципасу.

Скатову выпал сложнейший жребий, ведь на противоположной стороне корта будет находиться опасный игрок из топ-15, подошедший к старту US Open в отличной форме. Но турниры "Большого шлема" - это всегда большая нагрузка и психологическое давление, и по этой причине сенсаций уже немало. В любом случае, будет интересно посмотреть на Скатова в игре с топовым оппонентом.

Отметим, что Тимофей в этом году также квалифицировался в основную сетку Ролан Гаррос, но там в первом круге проиграл опытному Григору Димитрову - 0:6, 3:6, 2:6.

В прямом эфире матч между Скатовым и де Минауром можно будет посмотреть по этой ссылке.

Фото: National Bank Open©

Дамир ИСМАГУЛОВ: предложение от UFC, переход в бокс, почему рекламирует БУКМЕКЕРОВ