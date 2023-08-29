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Новости спорта Теннис WTA
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Елена Рыбакина сделал заявление после успешного старта на US Open

Елена Рыбакина сделал заявление после успешного старта на US Open
©Vesti.kz/Турар Казангапов

Сильнейшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина высказалась о своем успешном старте на US Open, сообщают Vesti.kz.

В первом круге она без проблем разобралась с украинкой Мартой Костюк, отдав той лишь три гейма - 6:2, 6:1.

"Счастлива вернуться на корты US Open, чтобы заниматься тем, что люблю, и чувствовать вашу поддержку, как сегодня. Хорошее начало для меня и моей команды, дальше - второй раунд", - написала теннисистка в Instagram, опубликовав видео.

Напомним, что следующей соперницей 24-летней Елены Рыбакиной, четвертой ракетки мира, на US Open станет 30-летняя Айла Томлянович из Австралии, которая в рейтинге WTA занимает лишь 127 место. 

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Метки:
US Open США Рыбакина Елена WTA Казахстан

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