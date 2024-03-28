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Прямая трансляция и превью матча Рыбакиной против экс-первой ракетки мира за финал Miami Open

Прямая трансляция и превью матча Рыбакиной против экс-первой ракетки мира за финал Miami Open
©IG/miamiopen

Уже сегодня, 28 марта, лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина (№4) поборется за выход в финал крупного турнира WTA 1000 - Miami Open в Майами (Флорида, США). Соперницей 24-летней спортсменки будет экс-первая ракетка мира из Беларуси Виктория Азаренко (№32). Корреспондент Vesti.kz рассказывает о предстоящей встрече.

Елена является самой высокорейтинговой теннисисткой, продолжающей борьбу за титул Майами. Помимо нее и Азаренко шансы на победу все еще имеют игроки из другой пары полуфиналисток - россиянка Екатерина Александрова (№16) и американка Даниэль Коллинз (№53). 

Причем самой неудобной соперницей для Рыбакиной является именно 29-летняя Александрова. В личном противостоянии с ней у казахстанки одна победа при трех неудачах. Однако с ней Елена сможет сыграть только в финале, при условии, что обе туда пробьются.

Ну а пока говорим о полуфинале с Азаренко, не забегая вперед и не лишая шансов на успех в своем полуфинале хозяйку кортов Коллинз. Предстоящая игра станет четвертой в противостоянии между Еленой и Викторией. В трех предыдущих встречах победу неизменно одерживала казахстанка.

Два года назад Рыбакина не испытала проблем в матче с Азаренко в Индиан-Уэллсе (Калифорния, США) на стадии 1/16 финала - 6:3, 6:4. В 2023-м они встретились в полуфинале Australian Open и Елена вновь уложилась в две партии - 7:6(4), 6:3. Последняя игра между ними состоялась чуть больше месяца назад в Дубае (ОАЭ). В 1/16 финала Азаренко не доиграла встречу из-за проблем со здоровьем. Первый сет она выиграла со счетом 6:4, но вторая партия осталась уже за Рыбакиной - 6:2. На третий сет Виктория не вышла.

На этом турнире Рыбакина одержала четыре победы, пройдя датчанку Клару Таусон (№92) - 3:6, 7:5, 6:4, американку Тэйлор Таунсенд (№72) - 6:3, 6:7(3), 6:4, еще одну представительницу США Мэдисон Киз (№18) - 6:3, 7:5 и Марию Саккари (№9) из Греции - 7:5, 6:7(4), 6:4.

Средний рейтинг оппозиции Рыбакиной - 48-е место. Суммарно казахстанка провела на корте девять часов и семь минут. Это очень много. Три из четырех матчей, которые затянулись на три сета, затратили более чем два часа. Поэтому функционально Рыбакиной нелегко, но у нее был день отдыха на восстановление после победы над Саккари, впрочем, такой же день был и у Азаренко.

Виктория в Майами прошла следующий путь: она обыграла американку Пейтон Стирнс (№67) - 7:5, 3:6, 6:4, китаянку Циньвэнь Чжэн (№7) - 6:4, 7:5, британку Кэти Бултер (№30) - 7:5, 6:1, а также казахстанку Юлию Путинцеву (№68) - 7:6(4), 1:6, 6:3.

Сразу бросается в глаза, что Азаренко в двух сетах расправилась с обеими соперницами, находящимися выше нее в рейтинге WTA, в том числе с седьмой ракеткой планеты Чжэн. Она проиграла на один сет меньше, чем Рыбакина.

Средний рейтинг ее соперниц - 43-е место. Но даже невзирая на то, что белоруска провела на одну партию меньше, она затратила больше времени на корте - девять часов и 34 минуты! Последняя игра с Путинцевой продлилась все три часа, поэтому 34-летней Азаренко отдых был не менее важен, чем Рыбакиной.

Рыбакина в четвертый раз в карьере участвует в основной сетке турнира в Майами. Ее лучшим показателем является прошлогодний выход в финал, когда она уступила чешке Петре Квитовой. Что касается Азаренко, то она трижды поднимала над головой титул чемпионки этого турнира.

В 2009-м она сделала это впервые, причем в возрасте 19 лет. В финале Виктория разгромила саму Серену Уильямс - 6:3, 6:1. Спустя два года она повторила успех, в решающем матче сломив сопротивление Марии Шараповой - 6:1, 6:4. Еще один триумф датируется 2016-м, когда в финале Азаренко оказалась сильнее Светланы Кузнецовой - 6:3, 6:2.

Для Елены это второй полуфинал на турнирах WTA 1000 с начала сезона. В феврале она добралась до финала в Дохе (Катар), где проиграла польке Иге Швентек. А вот Азаренко очень давно не играла в полуфинале соревнований этой категории.

Более трех лет назад, на турнире в Индиан-Уэллсе в 2021-м, она удачно сыграла в полуфинале с Еленой Остапенко, но в решающем матче уступила испанке Пауле Бадосе. С тех пор это будет первый полуфинал на WTA 1000 для Виктории.

С точки зрения рейтинга для Рыбакиной уже ничего не изменится. Вне зависимости от результата оставшихся матчей, она останется четвертой ракеткой мира на следующей неделе. Зато у Азаренко точно намечается апгрейд. В Live-рейтинге она уже поднялась с 32-го места на 25-е. В случае выхода в финал она может гарантировать себе 21-ю строчку с понедельника, а в случае победы на турнире станет 17-й.

Матч между Рыбакиной и Азаренко пройдет на центральном корте и начнется ориентировочно в 00:00 по казахстанскому времени. Встреча может начаться и позже, ведь многое зависит от того, когда завершится четвертьфинальный поединок в мужской сетке между Александром Зверевым (№5) и Фабианом Марожаном (№57). Елена и Виктория выйдут на корт следом за ними.

В прямом эфире матч покажет телеканал Setanta Sports 2. Также трансляция будет доступна в Интернете по этой ссылке

Фото: WTA (1,2), Australian Open (3)©️

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Метки:
теннис теннис большой WTA Рыбакина Елена Казахстан Беларусь США Australian Open Путинцева Юлия Уильямс Серена Шарапова Мария

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