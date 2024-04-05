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Новости спорта Теннис Кубок Билли Джин Кинг

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Другие приоритеты. Почему Рыбакина не приедет в сборную Казахстана на матчи за выход на ЧМ

Другие приоритеты. Почему Рыбакина не приедет в сборную Казахстана на матчи за выход на ЧМ
©Billie Jean King Cup

12-13 апреля в Токио (Япония) состоятся квалификационные матчи за выход в финальную часть женского чемпионата мира по теннису - Кубка Билли Джин Кинг. Сборная Казахстана в гостях сыграет с местной командой Японии. Правда состав подопечных Юрия Щукина будет неоптимальным из-за отсутствия Елены Рыбаикной. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о грядущем противостоянии и причинах неучастия в нем лидера отечественного тенниса.

Матчи пройдут на корте Колизея Ариакэ, где имеется раздвижная крыша и трибуны на 10 тысяч зрителей. Противостояние будет состоять из пяти матчей - четырех одиночных и одного парного. Лучшая из двух команд попадет в финальную часть Кубка Билли Джин Кинг, который состоится в Севилье (Испания) в ноябре.

Сборную Казахстана в этом противостоянии представят Юлия Путинцева (№52), Анна Данилина (№51 в паре), Жибек Куламбаева (№143 в паре), Аружан Сагандыкова (№799) и вернувшаяся в строй после почти двухлетнего перерыва из-за травмы Зарина Дияс (без рейтинга).

Состав японок тоже известен. В него вошли Нао Хибино (№80), Май Хонтама (№120), экс-лидер мирового рейтинга и победительница четырех турниров "Большого шлема" Наоми Осака (№192), Сюко Аояма (№21 в паре) и Эна Сибахара (№19 в паре). 

Помимо того, что подопечные известной в прошлом теннисистки Ай Сугиямы сыграют дома, за них говорит и счет личных встреч с командой Казахстана - 4:1. Теперь они встретятся в шестой раз, чтобы оспорить путевку в Севилью.

Отсутствие Рыбакиной сразу же бросается в глаза. Она здорова и играет турниры, совсем недавно добралась до финала престижных соревнований в Майами (Флорида, США), а уже вскоре, 15 апреля, начнет грунтовый сезон в Штутгарте (Германия).

Как оказалось, невызов Рыбакиной в сборную - запланированный ход со стороны Федерации тенниса Казахстана (ФТК). В организации объяснили, что четвертая ракетка мира должна следовать плану подготовки к Олимпиаде-2024 в Париже (Франция). Олимпийский теннисный турнир пройдет с конца июля до начала августа, а матчи примут грунтовые корты Ролан Гаррос. Поэтому Рыбакиной крайне важно не сбивать грунтовую часть сезона, тем более игры с Японией пройдут на харде.

"Елена Рыбакина пропустит матч против Японии, чтобы не нарушать целенаправленную подготовку к предстоящим Олимпийским играм в Париже", - сказано в официальном сообщении ФТК.

Безусловно, Олимпиада - очень важный старт, которого все топовые игроки ждут на протяжении четырех лет. На прошлых Играх Елена остановилась в шаге от медали, заняв четвертое место. И сейчас она настроена улучшить показатели в Париже.

Но, с другой стороны, чемпионат мира (Кубок Билли Джин Кинг) - тоже важный престижный турнир. Последние два года сборная попадала в финальную часть соревнований, но оба раза не преодолевала групповой этап. 

Теперь команда вовсе рискует остаться без путевки в финал, так как в выездном противостоянии с Японией будет сильно не хватать Рыбакиной. Однако свой приоритет в ФТК уже отметили, и это Олимпиада.

Любопытно, что совсем другой настрой на эти игры у второй ракетки страны Путинцевой. Ранее она снялась с турнира WTA 500 - Credit One Charleston Open в Чарльстоне (Южная Каролина, США). В ФТК пояснили, что у Юлии была травма, и она решила не усугублять ситуацию в преддверии важных матчей за сборную.

Это очень хорошая новость, так как с начала весны Путинцева набрала отличную форму, добравшись до 1/8 финала в Индиан-Уэллсе (Калифорния, США) и четвертьфинала в Майами. На крупных турнирах-тысячниках в США она суммарно выиграла семь матчей, проиграв лишь два Иге Швентек и Виктории Азаренко.

Теперь Юлия постарается одержать еще пару важных побед на твердом покрытии за сборную, после чего начнет грунтовую часть сезона. С такой формой Путинцевой сборная может рассчитывать на успехи в противостоянии. Понятно, что у японок есть такая чемпионка, как Осака, но после декретного отпуска она еще далека от оптимальной формы. Также у соперниц мощная сыгранная пара, но казахстанки могут многое решить еще в одиночных встречах.

Напомним, что матчи между сборными Японии и Казахстана пройдут на следующей неделе, в пятницу и субботу, 12-13 апреля. Более подробная информация и точное расписание станут известны позднее.

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Метки:
теннис теннис большой WTA Рыбакина Елена Казахстан Япония Щукин Юрий Путинцева Юлия Данилина Анна Дияс Зарина ФТК Олимпиада-2024 Ролан Гаррос

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