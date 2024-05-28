Дела семейные: на Ролан Гаррос произошел уникальный случай с участием казахстанца

В понедельник, 27 мая, на Ролан Гаррос произошел уникальный момент - сразу три любовные пары сыграли в рамках одного дня на кортах Парижа (Франция), и каждый из них одержал победу. Отличился и казахстанец Александр Шевченко (№59) со своей супругой россиянкой Анастасией Потаповой (№41). Подробнее - в материале Vesti.kz.

Накануне 23-летний Шевченко успешно стартовал на Ролан Гаррос, в пяти сетах обыграв российского теннисиста Аслана Карацева (№82) - 6:4, 4:6, 1:6, 6:1, 6:4. Параллельно, на соседнем корте, играла его супруга 23-летняя Потапова. Она тоже прошла дальше, но куда легче, сломив сопротивление своей соотечественницы Камиллы Рахимовой (№87) - 6:2, 6:3.

Первым запуском на корте Сюзанн Ленглен играл один из главных фаворитов турнира итальянец Янник Синнер (№2). 22-летний теннисист не затратил много сил на американца Кристофера Юбэнкса (№46) - 6:3, 6:3, 6:4. На его матче была замечена россиянка Анна Калинская (№25). С недавних пор папарацци стали замечать их в одном месте и подозревать, что между ними завязались романтические отношения.

А тут Калинская пришла на матч Синнера незадолго до старта своей игры - вторым запуском на 14-м корте она играла с француженкой Кларой Бюрель (№44). В итоге 25-летняя россиянка тоже вышла во второй круг, выиграв со счетом 7:6(3), 7:5. Во время игры Янника заметили на трибунах. Он не поленился прийти и поддержать Анну даже после своего матча.

На пресс-конференции Синнер признался журналистам, что у них с Анной отношения. Но добавил, что никаких подробностей озвучивать не будет. Тем не менее теннисная общественность получила подтверждение многочисленным слухам из первых уст.

В прошлом Калинская уже состояла в романтических отношениях с другим теннисистом - австралийцем Ником Кирьосом (экс-№13).

Четвертым запуском на двух главных аренах - имени Филиппа Шатрие и Сюзанн Ленглен - играла еще одна пара. Параллельно на свои матчи вышли супруги - француз Гаэль Монфис (№37) и украинка Элина Свитолина (№19).

Они являются не только мужем и женой, но и родителями двухлетней дочери по имени Скай. В итоге пара сделала работу синхронно и хорошо. 37-летний Монфис победил в матче с бразильцем Тьяго Сейбот Вилдом (№58) - 6:2, 3:6, 6:3, 6:4.

Что касается 29-летней Свитолиной, то она одержала волевую победу над чешкой Каролиной Плишковой (№52) - 3:6, 6:4, 6:2.

Так две супружеские пары и один звездный союз пробились во второй круг Ролан Гаррос, сделав это синхронно. Любопытно, что сегодня повторить подобное может еще одна пара - австралиец Алекс де Минаур (№11) и британка Кэти Бултер (№28) проведут свои матчи первого раунда. Они уже несколько лет состоят в отношениях.

Кстати говоря, Бултер для выхода во второй круг нужно обыграть испанку Паулу Бадосу (№139), которая является девушкой грека Стефаноса Циципаса (№9). Несколько недель назад они объявили о расставании, но перед стартом Ролан Гаррос Циципас подтвердил, что они вновь вместе и счастливы. Если Бадоса сыграет сегодня, то Стефанос свой матч выиграл еще вчера. Поэтому они оказались по разные стороны баррикад, а в нашем случае - разошлись по разным игровым дням.

Фото: WTA, "Чемпионат"©️