Бублик и Рыбакина вышли в четвертьфинал турнира в Истбурне

Первые ракетки Казахстана Александр Бублик и Елена Рыбакина вышли в четвертьфинала турнира в Истбурне (Великобритания), сообщает корреспондент Vesti.kz.

В мужской сетке Бублик преодолел стадию 1/8-й, победив Егора Герасимова из Беларуси в двух сетах с одинаковым счетом 6:2, 6:2. Его следующим соперником станет Лоренцо Сонего. Отметим, что в первом круге турнира Бублик выбил из борьбы казахстанца Михаила Кукушкина.

В женской же сетке Рыбакина победила пятую ракетку мира украинку Элину Свитолину в двух сетах со счетом 6:4, 7:6. За выход в полуфинал Рыбакина сыграет с латышкой Анастасией Севастовой.

Напомним, что Бублик и Рыбакина представят Казахстан на Олимпиаде-2020 в Токио.

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