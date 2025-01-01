Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Волейбол

Мангыстау Актау

Казахстан Казахстан
Местонахождение
Актау
Тренер
Оксана Адамова
Участники
женщины
Средний возраст игроков
18
Профиль команды Матчи команды Трансферы
12
Казахстан
Жаркынай Абилкасимова

Дата рождения
Позиция
лб

28
Казахстан
Малика Амантаева

Дата рождения
Позиция
дг

11
Казахстан
Ксения Демидова

Дата рождения
Позиция
бл

2
Казахстан
Альдана Дугумова

Дата рождения
Позиция
бл

1
Казахстан
Жаннур Зайхин

Дата рождения
Позиция
дк

5
Казахстан
Лейла Зейнулла

Дата рождения
Позиция
св

7
Казахстан
Жулдыз Кенембай

Дата рождения
Позиция
св

18
Казахстан
Малика Кылышбай

Дата рождения
Позиция
дк

19
Казахстан
Адеми Нурак

Дата рождения
Позиция
бл

8
Казахстан
Жанагул Орынбасар

Дата рождения
Позиция
лб

21
Казахстан
Динара Сатыбаева

Дата рождения
Позиция
дк

84
Казахстан
Айару Сатыбалды

Дата рождения
Позиция
дг

4
Казахстан
Амина Уразбек

Дата рождения
Позиция
дк

