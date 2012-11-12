Волейбол Высшая лига. Женщины

|Турниры
|Волейбол
|Первенство Казахстана по волейболу среди женских команд высшей лиги "А" 2012/13
|12.11.2012 - 19.04.2013
|Первенство Казахстана по волейболу среди женских команд высшей лиги "А" 2013/14
|22.11.2013 - 29.04.2014
|Первенство Казахстана по волейболу среди женских команд высшей лиги "А" 2014/15
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Казахстан
19.11.2014 - 30.03.2015
|Первенство Казахстана по волейболу среди женских команд высшей лиги "А" 2015/16
|11.11.2015 - 30.04.2016
|Первенство Казахстана по волейболу среди женских команд высшей лиги "А" 2016/17
|11.11.2016 - 10.04.2017
|Высшая лига 2017/18. Женщины
|11.11.2017 - 19.04.2018
|Высшая лига 2018/19. Женщины
|13.11.2018 - 21.04.2019
|Высшая лига 2019/20. Женщины
|14.11.2019 - 21.04.2020
|Высшая лига 2020/21. Женщины
|10.11.2020 - 17.04.2021