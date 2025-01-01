Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Волейбол

Атырау-Жастар (фарм) Атырау

Казахстан Казахстан
Местонахождение
Атырау
Тренер
Тимур Джарлагасов
Участники
женщины
Средний возраст игроков
14.9
10
Казахстан
Наргыз Адилбек

Дата рождения
Позиция
лб

8
Казахстан
Мадина Бериккызы

Дата рождения
Позиция
нп

9
Казахстан
Гаухар Бисенова

Дата рождения
Позиция
нп

6
Казахстан
Саида Ирисматова

Дата рождения
Позиция
нп

2
Казахстан
Аделина Картабаева

Дата рождения
Позиция
св

4
Казахстан
Валерия Кириченко

Дата рождения
Позиция
нп

13
Казахстан
Мерей Максот

Дата рождения
Позиция
нп

5
Казахстан
Аиша Мухамадиева

Дата рождения
Позиция
нп

14
Казахстан
Жансая Мырзабаева

Дата рождения
Позиция
нп

11
Казахстан
Диана Рапагатова

Дата рождения
Позиция
нп

7
Казахстан
Баянсулу Саматкызы

Дата рождения
Позиция
св

12
Казахстан
Айназ Талгаткызы

Дата рождения
Позиция
лб

3
Казахстан
Алиса Толмачева

Дата рождения
Позиция
нп

1
Казахстан
Нурдана Тымакова

Дата рождения
Позиция
нп

