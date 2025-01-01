Атырау-Жастар (фарм) Атырау
10
Наргыз Адилбек
Дата рождения
Позиция
лб
8
Мадина Бериккызы
Дата рождения
Позиция
нп
9
Гаухар Бисенова
Дата рождения
Позиция
нп
6
Саида Ирисматова
Дата рождения
Позиция
нп
2
Аделина Картабаева
Дата рождения
Позиция
св
4
Валерия Кириченко
Дата рождения
Позиция
нп
13
Мерей Максот
Дата рождения
Позиция
нп
5
Аиша Мухамадиева
Дата рождения
Позиция
нп
14
Жансая Мырзабаева
Дата рождения
Позиция
нп
11
Диана Рапагатова
Дата рождения
Позиция
нп
7
Баянсулу Саматкызы
Дата рождения
Позиция
св
12
Айназ Талгаткызы
Дата рождения
Позиция
лб
3
Алиса Толмачева
Дата рождения
Позиция
нп
1
Нурдана Тымакова
Дата рождения
Позиция
нп