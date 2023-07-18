Джорджина показала, как тренирует свои ноги

Девушка популярного футболиста Криштиану Роналду Джорджина Родригес опубликовала в Instagram фрагменты своей тренировки на нижнюю часть тела, передают Vesti.kz.

Джорджина делает прыжки на месте, держа на своих плечах небольшую штангу с 10 килограммами веса. Такое упражнение развивает выносливость всей нижней части тела, а также активно сжигает калории.

На втором видео девушка Роналду показала, что приседает со штангой в двумя блинами по 20 килограммов (40 килограммов + вес грифа). Это базовое упражнение для развития мышц ног и ягодиц.

Джорджина показала кадры своей роскошной жизни

Сейчас Джорджина Родригес наслаждается отпуском с Криштиану Роналду и детьми в Европе. Чуть позже пара вернется в Саудовскую Аравию, где проживает с января 2023 года.

Напомним, Роналду выступает за саудовский "Аль-Наср".