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Джорджина показала, как тренирует свои ноги

Джорджина показала, как тренирует свои ноги
©instagram.com/georginagio

Девушка популярного футболиста Криштиану Роналду Джорджина Родригес опубликовала в Instagram фрагменты своей тренировки на нижнюю часть тела, передают Vesti.kz.

Джорджина делает прыжки на месте, держа на своих плечах небольшую штангу с 10 килограммами веса. Такое упражнение развивает выносливость всей нижней части тела, а также активно сжигает калории. 

На втором видео девушка Роналду показала, что приседает со штангой в двумя блинами по 20 килограммов (40 килограммов + вес грифа). Это базовое упражнение для развития мышц ног и ягодиц.

Джорджина показала кадры своей роскошной жизни

Сейчас Джорджина Родригес наслаждается отпуском с Криштиану Роналду и детьми в Европе. Чуть позже пара вернется в Саудовскую Аравию, где проживает с января 2023 года.

Напомним, Роналду выступает за саудовский "Аль-Наср".

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Метки:
Джорджина Родригес Роналду Криштиану

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