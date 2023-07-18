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Джорджина показала кадры своей роскошной жизни

Джорджина показала кадры своей роскошной жизни
©instagram.com/georginagio

Девушка Криштиану Роналду Джорджина Родригес опубликовала новую серию фотографий совместного отпуска с семьей, передают Vesti.kz.

Звездная семья путешествует на своем частном самолете и отдыхает на собственной яхте. Судя по всему, такими сериями фотографий Джорджина показывает, чем занималась на протяжении прошлой недели.

Девушка Роналду показала, что носит на своей левой руке много бриллиантов.

На фотографии с детьми Джорджины и Роналду можно заметить мужчину с профессиональной аппаратурой для съемок. Не исключено, что про девушку Криштиану снимают новый сезон шоу "Я - Джорджина".

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Метки:
Джорджина Родригес Роналду Криштиану Социальные сети

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