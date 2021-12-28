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Сегодня завершается голосование за "Лучшего спортсмена 2021 года"

Сегодня завершается голосование за "Лучшего спортсмена 2021 года"
Новости спорта Еще Около спорта

Сегодня, 28 декабря, в 23:59 по времени Нур-Султана завершается голосование по определению "Лучшего спортсмена 2021 года" по версии Vesti.kz.

На момент написания новости в голосовании лидирует футзалист Биржан Оразов, у которого 28 процентов голосов. На втором месте идет хоккеист Никита Михайлис - 22 процента, а на третьем - боксер Сакен Бибосынов - 10.

Кто лучший спортсмен 2021 года?

На лучшего спортсмена года также претендуют Даурен Турсагулов (футзал), Игита (футзал), Жанибек Алимханулы (профессиональный бокс), Шавкат Рахмонов (ММА), Бахтиер Зайнутдинов (футбол), Никита Бояркин (хоккей), Елдос Сметов (дзюдо), Елена Рыбакина (теннис), Абай Hobbit Хасенов (киберспорт), Данияр Елеусинов (профессиональный бокс), Жансая Абдумалик (шахматы), Темиртас Жусупов (бокс), Игорь Сон (тяжелая атлетика), Камшыбек Кункабаев (бокс), Мария Агапова (ММА), Зульфия Чиншанло (тяжелая атлетика), Нурислам Санаев (вольная борьба), Дархан Асадилов (карате), Софья Берульцева (карате) и Арли Чонтей (тяжелая атлетика).

Узнать все промежуточные результаты можно здесь и по этой же ссылке можно отдать свой голос. 

А о том, за что спортсмены номинированы, можно прочитать в этой новости.

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Лучший спортсмен-2021?

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