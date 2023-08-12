"Я не сразу узнал". Экс-игрок "Ордабасы" опубликовал фото с Джолчиевым

Бывший вратарь молодежной сборной Казахстана Самат Отарбаев встретился с экс-полузащитником "Астаны" Бауржаном Джолчиевым, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Отарбаев опубликовал совместное фото с Джолчиевым и подписал его: "Футбольная общественность должна знать. Я не сразу узнал".
Напомним, что Джолчиев в декабре 2015 года покинул "Астану", а затем фактически завершил профессиональную карьеру в возрасте 25 лет. Позже в СМИ сообщалось о том, что экс-игрока сборной Казахстана неоднократно задерживали в нетрезвом виде и лишали водительских прав.
Шашлык и ставки. Куда пропал Бауржан Джолчиев?
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