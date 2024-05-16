"Я очнулась на полу". Экс-волейболистка сборной Казахстана раскрыла подробности избиения парнем

Бывшая волейболистка сборной Казахстана Кристина Карапетян рассказала подробности конфликта со своим бывшим парнем, передают Vesti.kz.
В марте она сообщила об избиении со стороны парня-иностранца (Георг Тсангарис) на Кипре и поделилась шокирующими кадрами в своих социальных сетях.
"Ссора произошла 17 марта на карнавале в Лимасоле на почве того, что я сказала "** твою мать" на греческом языке, в контексте карнавала, а не его лично. Но он посчитал, что я ее сказала в адрес его мамы.
Я ответила, что, во-первых, он прекрасно знает, как я люблю его маму и уважаю, во-вторых, он сам постоянно так говорит, когда находится за рулем или когда его кто-то бесит, при этом я никак на это не реагировала.
Дальше он сказал "фак оф", я развернулась и начала уходить, оставляя его вещи на бордюре около дороги, он меня догнал и вытолкал во дворы, взял за горло и начал бить затылком о стену. Я пыталась вырваться. Прибежала девушка, кричала, что вызовет полицию. Он отпустил, я выбросила на асфальт его вещи, и мы разошлись в разные стороны.
Я побежала домой, где жила вместе с его семьей, когда я была около дома, он уже выходил с пакетом моих вещей и нес их на мусорку. Я забежала на второй этаж дособирать что было, забрать кошку и убежать. Он поднялся вслед, начал разбивать мой макбук, мы орали друг на друга на разных языках. И в какой-то момент он меня ударил, и я очнулась на полу, мой глаз не открывался полностью.
Его мать все видела, принесла лед. После, когда я пыталась покинуть дом, он умолял меня остаться до того, как сойдет синяк. Я не соглашалась. В конечном итоге я связалась с единственной подругой на Кипре, у которой попросилась пожить до моего вылета", - рассказала девушка в интервью Tengri Sport.
По словам девушки, полиция Кипра не нашла повода для заведения дела.
"До 20-го числа мы с ним продолжали общение по телефону. Я не знала, как себя вести, у меня был и страх, и чувства. Но 20 марта я приняла решение написать ему о том, что собираюсь его наказать материально и заявлением в полицию. После долгих перепалок он сказал, что сломает мне жизнь и что пожалею. И заблокировал.
Я побежала в полицию. Но там сказали, что если я не буду приезжать на суды, то смысл писать заявление и отправлять его в суд? Тем более я улетала на следующий день. Они предложили просто провести с ним профилактическую беседу, и это заявление будет у них в базе. Если со мной что-то случится, они сразу за ним приедут", - дополнила Кристина.
После инцидента Карапетян вернулась в Казахстан. В результате конфликта ей пришлось делать операцию, чтобы спасти поврежденный глаз. У нее диагностировали повреждение сетчатки глаза, сосудистой оболочки и стекловидного тела.
Отметим, что Кристина родилась в России, но в 2017 году получила гражданство Казахстана и стала выступать за национальную команду. В 2020-м волейболистка заявила о завершении карьеры из-за травмы.
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