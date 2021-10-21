"Я сам написал в Антикор". Серик Сапиев рассказал о задержании своих заместителей в Минспорта

Олимпийский чемпион Серик Сапиев в интервью Youtube-каналу Динары Сатжан рассказал, как благодаря ему удалось выявить коррупционные нарушения, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В мае 2020 года за хищения были арестованы его заместители. Тогда Сапиев занимал должность председателя Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта, с которой на днях уволился. Он признался, что, заподозрив нарушение закона, сам обратился в Антикор.

- Двоих твоих заместителей задержали. Были возбуждены уголовные дела. И многие ждали твоего ухода с поста главы Комитета по спорту именно в прошлом году. Сейчас могут связывать это (увольнение из Министерства культуры и спорта - прим. ред.) с задержанием заместителей. Можешь рассказать, что было?

- Я комментировал задержание двух своих заместителей, но не подробно. Пользуясь случаем, хотел бы донести этот вопрос. Два заместителя - это одна и та же должность. То есть один мой заместитель проработал какое-то время в комитете, еще до меня назначенный, и ушел из комитета. Был назначен второй заместитель, получается, это одна и та же должность. И все думают, наверное, что это два отдельных заместителя. Это одна и та же должность, она связана со строительством. В прошлом году их задержали, но история началась еще раньше. Это было в 2019 году. Я пришел в комитет в 2019 году. И спустя некоторое время, уже был конец года, я понимал, что в строительстве в нашей школе-интернате в Риддере в ВКО происходит что-то непонятное. Были задержки в строительстве, процедурные моменты, связанные с банковской гарантией, смена учредителя ТОО, которое строило этот объект. Не понимая ситуацию, я подозревал, что там есть коррупционные составляющие. И в конце 2019 года я лично написал в Агентство по противодействию коррупции, лично Алику Шпекбаеву, где обозначил, что я подозреваю, что есть какие-то коррупционные нарушения в строительстве этого объекта, и просил вмешаться и проверить.

- И после этого начали расследовать?

- Спустя некоторое время задержали двух заместителей. Один уже не работал, его тоже задержали. И тот, который работал, действующий. Задержали, и начался судебный процесс. Я предполагаю, что дело в любом случае возбудилось бы, так как там были косвенные факты, говорящие о том, что есть какие-то коррупционные нарушения. Потому что проплаты за строительство были, а объект не строился. Суммы - более 300 миллионов тенге. В итоге вышло судебное решение, их признали виновными, и они осуждены сейчас. Вот такая ситуация в целом.

Напомним, что также в своем интервью Сапиев рассказал о новом месте работы после ухода из министерства культуры и спорта, а также назвал причины провала сборной Казахстана по боксу на Олимпиаде-2020 в Токио.

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