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Претендентки на звание "Мисс Спорт-2021". Кто они?

Претендентки на звание "Мисс Спорт-2021". Кто они?
Новости спорта Еще Около спорта

1 февраля на сайте Vesti.kz и в Instagram 1xBet будет запущено голосование, которое определит победительницу конкурса "Мисс Спорт-2021" с призом iPhone 13 Pro Max. На данный момент к конкурсу допущены 16 участниц.

Напомним правила конкурса. Участвовать в нем может абсолютно любая казахстанка старше 16 лет. Для этого до 23:59 по времени Нур-Султана 29 января 2022 года вам нужно прислать в редакцию Vesti.kz интересный, креативный снимок на спортивную тематику - поле для фантазии безграничное. Снимок - обязательно свой. Фото, а лучше несколько (чтобы мы могли выбрать), нужно отправить на наш e-mail: vestisporta.kz@gmail.com. Также к фото нужно добавить информацию о себе: ФИО, возраст, место проживания и что для вас спорт.

Конкурс "Мисс Спорт-2021" с призом iPhone 13 Pro Max продлен до 29 января

Анель Берикжанова, 21 год

Претендентки на звание "Мисс Спорт-2021". Кто они?. Фото 1

Анель из Кокшетау. Профессионально занималась легкой атлетикой 10 лет, а закончила свою карьеру в 19 лет. Является чемпионкой Казахстана, трехкратным призером и КМС по легкой атлетике.

Своим любимым видом спорта называет хоккей с шайбой, но также ей нравится художественная гимнастика. Кумир - Геннадий Головкин.

"Спорт для меня - это жизнь, целый мир. Как бы банально это ни звучало, но многие спортсмены согласятся с этим. Потому что спорт как ни что другое воспитывает тебя, вырабатывает характер и учит быть сильным и смелым, что, как ни странно, помогает справляться в жизни с трудностями. Спорт - это эмоции, победы и поражения, большой труд. Благодаря спорту я обрела здоровье, друзей, уважение и авторитет. С уверенностью могу сказать, что спорт помог мне стать целеустремленным и уверенным в себе человеком.
Моя любовь и страсть к спорту безгранична!"

Айгуль Измайлова, 37 лет

Претендентки на звание "Мисс Спорт-2021". Кто они?. Фото 2

Айгуль из Актобе. В данный момент она работает в ЗКГМУ и тренируется в спортзале. Говорит, что спорт - это жизнь и долголетие! Наблюдает практически за всеми нашими спортсменами: Ольгой Рыпаковой, Ильей Ильиным. А также уважает своих земляков Сергея Морозова и Жалгаса Жумагулова и гордится ими.

"С молодости и по школе я была лидирующим спортсменом, занималась легкой атлетикой. Окончив школу, я на грант поступила в университет имени К. Жубанова на факультет "Физкультура и спорт". В университете я занялась лыжным спортом. Всегда выступала на соревнованиях по троеборью за университет и была активисткой. Также ездила на республиканские турниры и многие другие. Занимала призовые места".

Снежана Алексеева, 33 года

Претендентки на звание "Мисс Спорт-2021". Кто они?. Фото 3

Снежана из Алматы. Занималась спортивными бальными танцами, а сейчас - коньками и лыжами. Планирует встать на сноуборд и заниматься серфингом. Следит за фигурным катанием и обожает тренера Этери Тутберидзе.

"Для меня спорт - жизнь, красота, здоровье и уверенность в себе".

Гулжан Искакова, 46 лет

Претендентки на звание "Мисс Спорт-2021". Кто они?. Фото 4

Гулжан из Алматы.

Анель Елеусизова, 25 лет

Претендентки на звание "Мисс Спорт-2021". Кто они?. Фото 5

Анель из Нур-Султана. Профессионально занималась футболом 10 лет, а последние два года является детским тренером по футболу.

"Смотрю футбол, болею за команду ПСЖ, кумир в мире футбола - Златан Ибрагимович, непредсказуемый, в себе уверенный нападающий.

Спорт для меня - это жизнь. С самого детства я занималась различными видами спорта, но остановилась на футболе. Командная игра развивает скорость, сообразительность, выносливость, дисциплинированность. Качества, которые нужны нам и в самой жизни, за пределами поля. Я играла во всех клубах Казахстана, выступала за нашу сборную. Сейчас я тренирую подрастающее поколение. Полгода я работала тренером в Турции. Считаю, что самое прекрасное в жизни - заниматься делом, которое приносит тебе удовольствие и много денег".

Галина Уразова, 27 лет

Претендентки на звание "Мисс Спорт-2021". Кто они?. Фото 6

Галина из Костаная. Играет в волейбол, обожает фитнес и смотрит разные спортивные матчи.

"Спорт для меня - это жизнь. Спорт - это способ подумать, собраться в нужный момент. Он помогает и помогал мне пережить самые нелегкие периоды в жизни. Благодаря спорту ты можешь выглядеть так, как хочешь, чувствовать гармонию с собой и быть довольной своей внешностью".

Айгуль Колумбетова, 34 года

Претендентки на звание "Мисс Спорт-2021". Кто они?. Фото 7

Айгуль из Алматы. Занимается шахматами, легкой атлетикой, танцами и йогой. Планирует еще заняться плаванием. Следит за Дмитрием Баландиным.

"Спорт - это жизненный воздух!"

Нурсауле Рахматуллина, 37 лет

Претендентки на звание "Мисс Спорт-2021". Кто они?. Фото 8

Нурсауле из Нур-Султана. Занимается лыжами, легкой атлетикой, многоборьем, метанием ядра, кроссфитом и рукопашным боем. А еще планирует заниматься бразильским джиу-джитсу.

"Спорт для меня - это жизнь!"

Алина Парпиева

Претендентки на звание "Мисс Спорт-2021". Кто они?. Фото 9

Алина занимается в тренажерном зале. Ей очень нравится из спортсменов Адриана Лима, она тоже занимается в зале.

"Спорт - это жизнь".

Нейли Султашева, 25 лет

Претендентки на звание "Мисс Спорт-2021". Кто они?. Фото 10

Нейли из Алматы. В детстве профессионально занималась настольным теннисом и увлекалась скалолазанием. На данный момент тренируется в тренажерном зале. В следующем году планирует перейти с увлечения к профессиональной подготовке к IFBB Fit-model.

"Недавно всерьез присмотрелась к казахстанскому велогонщику Александру Винокурову, после того как довелось поработать с ним на одной площадке при съемке рекламы. Охарактеризовать я его могу как "самый простой в мире парень", сразу же вспомнилось, как всем Казахстаном следили за его победой на Олимпиаде-2012. Сейчас занимается воспитанием нового поколения спортсменов-победителей Astana pro team, что также заслуживает внимания и уважения за вклад в отечественный велоспорт.

Так как я с детства занимаюсь спортом, то для меня слова "Спорт - это жизнь" имеют буквальное значение. Начиная с пяти лет, как старший брат учил нас приемам таеквондо, до сегодняшнего момента я не оставляла надолго ни свое тело, ни свой разум вдали от тренировок и не представляю, как можно иначе".

Шынар Артыкбаева, 42 года

Претендентки на звание "Мисс Спорт-2021". Кто они?. Фото 11

Шынар из Алматы. Занимается йогой.

"Спорт для меня - жизнь! В наше время много кумиров, слежу только за своими учителями, пытаясь научиться чему-то новому у своих наставников".

Тамара Каргаполова

Претендентки на звание "Мисс Спорт-2021". Кто они?. Фото 12

Тамара - фитнес-тренер, йога-тренер.

"Спорт - это сила".

Амина Бектасова, 16 лет

Претендентки на звание "Мисс Спорт-2021". Кто они?. Фото 13

Амина из города Аксу, Павлодарской области. Занимается волейболом с 11 лет, а параллельно для себя ходит на фитнес и является чемпионкой по jumping.

"Я смотрю игры по волейболу и вдохновляюсь волейболисткой Сабиной Алтынбековой. Для меня спорт - это что-то неописуемое! Он меня дисциплинирует и делает меня лучше во всем! Спорт - это нечто, ведь благодаря ему я улучшаюсь внешне и изнутри! Это жизнь и уверенность в себе!"

Анелия Кулкариева, 25 лет

Претендентки на звание "Мисс Спорт-2021". Кто они?. Фото 14

Анелия из Алматы. Занимается фитнесом с 2015 года и делает это сама, без тренера. Как говорит Анелия, началось все с того, что она хотела немного похудеть и подруга привела ее в зал.

"Люблю быть в форме, люблю, чтобы мной восхищались. Хотелось бы участвовать в фитнес-бикини, но в моем случае спорт - это хобби, это инструмент для самоудовлетворения и для любви к себе, ибо без занятий спортом я себя чувствую неуверенно.

Я восхищаюсь трехкратной чемпионкой Казахстана по боксу Ангелиной Лукас. Меня привлекает то, как она умеет совмещать в себе женственность и при этом силу воли и духа. Обычно спортсменки данного вида спорта чересчур мужеподобные, а она, наоборот, выглядит хрупкой и нежной. Если бы я не знала ее, никогда бы не подумала, что она боксер".

Алена Буханцова

Претендентки на звание "Мисс Спорт-2021". Кто они?. Фото 15

Алена из Алматы. Ее мечта с детства была стать профессиональной спортсменкой.

"Свою мечту я начала осуществлять еще с детства. Начала я с большого тенниса, затем перешла в спортивную гимнастику, окончила академию спорта. Это и было моим началом, затем я пришла в тренажерный зал и начала осуществлять свою мечту стать профессиональной спортсменкой фитнес-бикини. И работать тренером, помогать девочкам, женщинам быть здоровыми и красивыми. Было - трудно, обучение, спорт, работа и режим - все это совмещать, чтобы достичь результата.

Сейчас я являюсь абсолютной чемпионкой Казахстана, Кыргызстана, двукратной чемпионкой Казахстана и города Алматы".

Алена хочет помогать людям быть здоровыми и красивыми через качественный контент, марафоны, вести людей онлайн и помогать тем, кто не может посещать тренажерный зал и тренироваться с ней лично, а также делиться своими знаниями.

Алина Джуанышева, 18 лет

Претендентки на звание "Мисс Спорт-2021". Кто они?. Фото 16

Алина из Семея, но живет в Нур-Султане, где работает тренером по таеквондо.

"Мне нравится учить детей таеквондо и сама люблю спарринговаться и участвовать в соревнованиях. Спорт для меня - это все".

Со всеми фото участниц можно ознакомиться здесь.

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