Участницы "Мисс-Спорт-2021"

Букмекерская компания 1хBet совместно со спортивным порталом Vesti.kz представляют участниц конкурса "Мисс Спорт-2021" с призом iPhone 13 Pro Max.

Напомним правила конкурса. Участвовать в нем может абсолютно любая казахстанка старше 16 лет. Для этого до 23:59 во времени Нур-Султана 29 января 2022 года вам нужно прислать в редакцию Vesti.kz интересный, креативный снимок на спортивную тематику - поле для фантазии безграничное. Снимок - обязательно свой. Фото, а лучше несколько (чтобы мы могли выбрать), нужно отправить на наш e-mail: vestisporta.kz@gmail.com. Также к фото нужно добавить информацию о себе: ФИО, возраст, место проживания и что для вас спорт.

Подробнее с конкурсом можно ознакомиться здесь.