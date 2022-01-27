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Участницы "Мисс-Спорт-2021"
48
Алина Джуанышева
27 января 20:54
0

Букмекерская компания 1хBet совместно со спортивным порталом Vesti.kz представляют участниц конкурса "Мисс Спорт-2021" с призом iPhone 13 Pro Max.

Напомним правила конкурса. Участвовать в нем может абсолютно любая казахстанка старше 16 лет. Для этого до 23:59 во времени Нур-Султана 29 января 2022 года вам нужно прислать в редакцию Vesti.kz интересный, креативный снимок на спортивную тематику - поле для фантазии безграничное. Снимок - обязательно свой. Фото, а лучше несколько (чтобы мы могли выбрать), нужно отправить на наш e-mail: vestisporta.kz@gmail.com. Также к фото нужно добавить информацию о себе: ФИО, возраст, место проживания и что для вас спорт.

Подробнее с конкурсом можно ознакомиться здесь.

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27 января 20:54
0

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Участницы "Мисс-Спорт-2021"
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Участницы "Мисс-Спорт-2021"
27 января 20:54
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