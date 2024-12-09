Погода в Казахстане: в Алматы без осадков, а в Астане - морозы

Стал известен прогноз синоптиков на три дня - 10, 11 и 12 декабря: ожидается, что в некоторых регионах Казахстана будут метель и осадки, передают Vesti.kz.

Метель и осадки: какая погода ждет Казахстан в декабре

В начале недели ложбина северного циклона обусловит неустойчивый характер погоды на большей части республики: ожидается снег и метель, а на западе страны - осадки и гололед.

"Прогнозируется постепенное повышение температуры воздуха: ночью на западе страны до 0-8 мороза, на северо-западе, севере до 7-15 мороза, в центре Казахстана до 10-18 мороза, на востоке, юго-востоке республики до 7-20 мороза, в южных областях до 5-13 мороза", - говорится в сообщении.

Прогноз погоды в Астане

10 декабря в Астане ожидается переменная облачность, ночью небольшой снег. Ночью и утром туман. Ветер юго-западный ночью 2-7, днем 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 25-27, днем 15-17 мороза.

11 декабря переменная облачность, временами снег, низовая метель. Ветер юго-западный 9-14, порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 18-20, днем 10-12 мороза.

12 декабря переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 9-14, порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12-14, днем 5-7 мороза.

Прогноз погоды в Алматы

10 декабря в Алматы будет переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14-16, днем 4-6 мороза.

11 декабря переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер северо-восточный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15-17, днем 5-7 мороза.

12 декабря переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13-15, днем 3-5 мороза.

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