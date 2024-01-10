Отец Неймара "впрягся" за легенду "Барселоны". Ему грозит 12 лет тюрьмы

Отец бразильского нападающего саудовского "Аль-Хиляля" Неймара отправил бывшему защитнику "Барселоны" и ПСЖ Дани Алвесу около 150 тысяч евро и оплатил услуги адвоката, передает корреспондент Vesti.kz.

По информации источника UOL, экс-игрок сборной Бразилии обратился к Неймару за помощью, так как лишен доступа к своим финансовым средствам. Отмечается, что деньги будут использованы в качестве компенсации для потерпевшей в изнасиловании девушки. При этом благодаря этой сумме срок Алвеса может быть смягчен.

В январе прошлого года стало известно, что Алвес был задержан в Испании по делу о сексуальных домогательствах. С того момента он находится в заключении. Сам Алвес отрицал обвинения в своей адрес и неоднократно менял показания по делу.

Модель "отшила" Неймара. Ее фанаты Джастин Бибер и звезда "Реала"

Планируется, что Алвес предстанет перед судом с 5 по 7 февраля. При этом, если он проиграет дело, то его ожидает 12 лет тюрьмы. Приговор может быть сокращен, так как Алвес заплатил суду 800 000 реалов (150 000 евро), чтобы в случае признания его виновным максимальный срок заключения был сокращен вдвое.

Прокуратура, однако, не согласна с выплатой смягчающего штрафа, но это законная процедура испанского правосудия.

Суд Барселоны завершил расследование по делу Дани Алвеса

Напомним, что инцидент произошел 30 декабря 2022 года в ночном клубе Барселоны. Ранее появилась информация, что суд Барселоны завершил расследование по делу Алвеса и в скором времени должна начаться стадия судебного разбирательства, по итогам которой в отношении бразильского игрока судом будет вынесено решение.

Алвес - шестикратный победитель чемпионата Испании, четырехкратный обладатель Кубка страны, двукратный чемпион Франции, олимпийский чемпион, двукратный победитель Кубка Америки.