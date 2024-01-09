Модель "отшила" Неймара. Ее фанаты Джастин Бибер и звезда "Реала"

Бразильский футболист Неймар увлекся участницей реалити-шоу Puxadinho на телеканале BBB24, моделью Каролиной Ферейрой из Рио-де-Жанейро, передает корреспондент Vesti.kz.

Звезда оставил комментарий в Instagram-аккаунте участницы с подписью: "Удачи". При этом на вопросы журналистов, она ответила, что давно переписывается с Неймаром. По ее словам, они с бразильской звездой только друзья. Однако Неймар демонстрировал заинтересованность, но девушка вежливо отказала.

Ранее Каролина, встречалась с известным в Бразилии серфером Габриэлем Мединой и целовалась с футболистом мадридского "Реала" Эдером Милитао.

"Я никогда не была с Неймаром. Просто дружба. Он хотел большего, но я не согласилась", - сообщила девушка во время интервью.

Кроме того, модель также рассказала, что ее поклонниками являются певец Джастин Бибер, комик Диого Дефанте и ряд бразильских звезд шоу-бизнеса.

Сейчас она входит в число кандидатов для участия в реалити-шоу. Ее судьба решится на этой неделе.