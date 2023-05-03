Дочь Роналду и Джорджины перенесла срочную операцию

Криштиану Роналду заметили в одной из больниц Эр-Рияда (Саудовская Аравия) вместе с его девушкой Джорджиной Родригес, передают Vesti.kz.
Как пишет SportsTiger, звездная пара находилась в больнице из-за хирургической операции, которая потребовалась их дочери Белле Эсмеральде. Ей провели аппендэктомию (удаление аппендицита).
Cristiano Ronaldo in a hospital in Riyadh for his daughter's appendix operation.— Troll Football (@Troll_Fotballl) May 2, 2023
Hopefully baby girl recovers soon and quickly. Stay strong Cris❤️ pic.twitter.com/imyukmCdmm
Ранее ее госпитализировали на целую неделю для лечения бронхита, из-за чего Криштиану Роналду пропустил предсезонную подготовку своего тогдашнего клуба "Манчестер Юнайтед". Тогда Роналду заявил, что руководство английского клуба не поверило его словам о болезни дочери.
Ранее появилась информация о том, что Роналду предложили работу в мадридском "Реале", а девушке Криштиану не терпится покинуть Саудовскую Аравию.
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