Дочь Роналду и Джорджины перенесла срочную операцию

Криштиану Роналду заметили в одной из больниц Эр-Рияда (Саудовская Аравия) вместе с его девушкой Джорджиной Родригес, передают Vesti.kz.

Как пишет SportsTiger, звездная пара находилась в больнице из-за хирургической операции, которая потребовалась их дочери Белле Эсмеральде. Ей провели аппендэктомию (удаление аппендицита).

Cristiano Ronaldo in a hospital in Riyadh for his daughter's appendix operation.



Hopefully baby girl recovers soon and quickly. Stay strong Cris❤️ pic.twitter.com/imyukmCdmm