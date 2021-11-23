"Баловать, баловать...". Как взрывают соцсети самые красивые спортсменки Казахстана

Vesti.kz представляют топ-5 действующих спортсменок Казахстана, которые довольно часто радуют своих подписчиков в Instagram новыми фото.

Боксерша Ангелина Лукас, у которой уже 631 тысяча подписчиков, постоянно радует своих поклонников постами с новыми фото. Ангелина - одна из самых активных спортсменок Казахстана в этой соцсети. И кстати, 18 декабря она дебютирует в профи. Ее бой пройдет на вечере бокса в Нур-Султане, где в главном поединке будет биться Данияр Елеусинов.

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина, у которой почти 70 тысяч подписчиков, свои фото выкладывает не так часто. А жаль, ведь она входит в список самых красивых теннисисток не только в Казахстане, но и в мире. В этом году она установила казахстанский рекорд в WTA, поднявшись на 14-е место рейтинга.

Айгерим Абилкадирова, у которой 419 тысяч подписчиков, первая и единственная чемпионка мира по грэпплингу в Казахстане. Она тоже активна в Instagram, а все ее фото можно посмотреть у нее на страничке.

Легкоатлетка Элина Михина неоднократно входила в рейтинги самых красивых и сексуальных спортсменок Казахстана, но почему-то у нее до сих пор всего три тысячи подписчиков в Instagram. Честно, мы не понимаем почему.

У волейболистки "Алматы" Татьяны Демьяновой 184 тысячи подписчиков. Она еще одна казахстанская спортсменка, за которой можно с удовольствием следить в Instagram.

Если вдруг мы кого-то забыли, то пишите об этом в комментариях к этой новости.