"Приходит конец фейковым выборам". Куат Хамитов высказался о ситуации в Кыргызстане

Казахстанский боец Куат "Найман" Хамитов высказал свое мнение по поводу ситуации в Кыргызстане, где итоги парламентских выборов признали недействительными, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Представитель смешанных единоборств известен своими резкими и зачастую эпатажными высказываниями. В частности, он призывал казахстанцев стрелять в дезинфекторов, чтобы предотвратить заражение коронавирусом. Из-за этого Хамитов был доставлен в полицию, а выйдя на свободу, заявил, что пошутил.
Теперь же он не оставил без внимания ситуацию в соседней республике. Накануне в центре Бишкека начались протесты сторонников партий, которые не прошли в парламент страны, произошли столкновения митингующих с силовиками. Протестующие требовали отменить итоги выборов и провести повторное голосование. Затем они ворвались в здание Белого дома и освободили экс-президента Алмазбека Атамбаева из СИЗО.
"Пора странам СНГ понять, что время для хитрых игр прошло! Приходит конец фейковым выборам. Когда настоящих не пропускают наверх, то наступает хаос! Конечно, переворот - не всегда выход из ситуации, но когда народу не оставляют выбора... Не буду скрывать, мне всегда нравится видеть, когда народ борется за справедливость! Кыргызстан, мы с вами!" - написал Хамитов в Instagram.
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Пора странам СНГ понять, что время для хитрых игр прошли! Приходит конец фейковым выборам. Когда настоящих не пропускают на верх, то наступает хаос! Конечно переворот не всегда выход из ситуации, но когда народу не оставляют выбора... Не буду скрывать, мне всегда нравится видеть, когда народ борется за справедливость! Кыргызстан мы с вами!???????????????????????? #ВсеБудетХорошо
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