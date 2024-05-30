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Геннадий Головкин получил должность в МОК: подробности

Геннадий Головкин получил должность в МОК: подробности
©Olympic.kz

Президент Национального Олимпийского комитета Казахстана Геннадий Головкин назначен членом Комиссии Международного Олимпийского комитета Olympism 365, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Olympic.kz

Об этом официальным письмом НОК Казахстана уведомил президент МОК г-н Томас Бах.  

"Для меня большая честь назначить Вас членом Комиссии. Заранее благодарю Вас за ценный вклад, который Вы внесете в ее работу", - говорится в письме. 

Комиссии МОК составляются его президентом Томасом Бахом и являются рабочими органами МОК, которые координируют его деятельность, разрабатывают стратегии, а также вносят предложения Исполнительному комитету организации и рабочим сессиям для принятия решений. 

Комиссия Olympism 365 занимается мероприятиями по усилению роли спорта как важного фактора достижения целей ООН в области устойчивого развития. 

Стратегия Olympism 365 осуществляется путем сотрудничества с целым рядом партнеров внутри и за пределами Олимпийского движения. Приоритетные направления отражают общественную значимость спорта и олимпийских принципов посредством улучшения показателей здоровья и физической активности населения, укрепления принципов справедливости, безопасности и инклюзивности, поддержание мира, просвещения.

В состав Комиссии входят также члены МОК, известные функционеры Олимпийского движения, такие как наследный принц Иордании Фейзал Аль Хуссейн, президент Международной федерации легкой атлетики Себастьян Коэ, президент НОК Катара шейх Джоан бин Хамад бин Халифа Аль Тани, а также активные деятели спорта и именитые олимпийцы.

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Метки:
Геннадий GGG Головкин Головкин Геннадий МОК

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