Она точно боксерша? Ангелина Лукас опубликовала сексуальное видео

Казахстанская боксерша Ангелина Лукас опубликовала у себя в соцсетях откровенное видео, сообщает корреспондент Vesti.kz.

На нем она предстала в сексуальном платье с глубоким вырезом, чем восхитила многих своих подписчиков: "Она точно боксерша?", "Чемпионка мира по красоте", "Ты выйдешь за меня замуж?", "Казахстанская Эбани Бриджес", "Девушка модель. И огонь. И красавица. И чемпионка мира по боксу. Кому-то очень повезет", "Вот, что значит Немка! Она машина. Фигура мощная и удар"...

На ее страницу в Instagram подписаны 1,4 миллиона человек.

Последний бой в декабре 2022 года Лукас провела с травмой ноги, завоевав тогда пояс UBO World. Сейчас она восстанавливается, планируя подготовку к следующему поединку.

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