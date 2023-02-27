Сабина Алтынбекова очаровала своих фанатов красивыми ногами (Видео)

Популярная казахстанская волейболистка Сабина Алтынбекова опубликовала новый пост в соцсетях и этим самым очаровала своих поклонников, сообщают Vesti.kz.
В новом видео она позирует в коротком наряде, благодаря чему ее подписчики оценили ее красоту, а кто-то даже подчеркнул стройность ног спортсменки:
"Какие красивые ноги 😍"
"Одна из красивых спортсменок Мира 😍"
"Вы сама утонченность! 😍😍"
"Прекрасна 🥰😍"
"Уау, как красиво"
"Красотааа … 😍😍😍Хочется смотреть и смотреть… 🤩🤩🤩"
"Мне одному кажется, что там, где она наступает, тут же в этом месте цветы вырастают и распускаются?🌺🌼🌷"
К слову, на ее страницу в Instagram подписаны 1,1 миллиона человек.
Напомним, что ранее Алтынбекова отреагировала на потасовку Серика Сапиева с борцом.
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