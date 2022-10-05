Позировавшая для журнала Playboy казахстанская спортсменка сделала обращение в соцсетях

Казахстанская дзюдоистка Айгерим Абилкадирова поделилась со своими подписчиками в Instagram новыми фотографиями, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Айгерим отметила, что давно не выкладывала снимки, и между делом попросила пользователей соцсетей проголосовать за лучшее фото из данного ряда:

Напомним, что 26-летняя Абилкадирова - первая и единственная чемпионка мира по грэпплингу в Казахстане (2018). Чемпионка Азии по дзюдо (2011). 11-кратная чемпионка Республики Казахстан (2008-2018). Победитель и призер ряда международных турниров.

В прошлом году она снялась для журнала Playboy. Интервью с ней можно прочитать здесь.

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