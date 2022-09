Обидчица Агаповой первой из UFC снялась для Playboy

Экс-соперница казахстанки Марии Агаповой, боец наилегчайшего веса UFC Марина Мороз из Украины, снялась для популярного журнала Playboy, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Она станет первой представительницей UFC, которая появится на страницах этого издания.

"С радостью анонсирую, что я буду первым бойцом UFC в Playboy Centerfold. Не могу дождаться сотрудничества с таким культовым брендом касательно одежды, активаций, а теперь и платформы, на которой будет весь мой эксклюзивный контент", - написала Мороз у себя в Twitter.

🚨Announcement🚨 Happy to announce that I’ll be the first UFC Fighter on Playboy Centerfold 🐰! Can’t wait to partner up with such an iconic brand with clothing, activations, and now the platform that has all my exclusive content 🍑” Link In Bio!! @plbycenterfold @playboy pic.twitter.com/JSw1Tw6Nxr