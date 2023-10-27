Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Около спорта Спортивные девушки
Комментарии

Назым Кызайбай опубликовала необычное фото и восхитила фанатов

Назым Кызайбай опубликовала необычное фото и восхитила фанатов
©instagram.com/nazym_kyzaibay09

Назым Кызайбай, двукратная чемпионка мира по боксу, поделилась со своими подписчиками в соцсетях необычным фото, сообщают Vesti.kz.

30-летняя Кызайбай показала себя в платье, чем восхитила фанатов бокса. Тогда как ранее подобные снимки не встречались на ее странице в Instagram.

©instagram.com/nazym_kyzaibay09

"Что за львица эта тигрица"

"Красавица" 

"Я бы никогда не подумал, что вы боксер, увидев в этом платье" 

"Замуж пора"

"Вааай"

"Кушты", - пишут под фотографией пользователи соцсетей.

Напомним, что Кызайбай является семикратной чемпионкой Казахстана по боксу. В ее активе также есть золото чемпионата Азии-2021. Чемпионат мира она выигрывала в 2014 и 2016 годах.

Когда бой Шавката Рахмонова, Узбекистан рвется на чемпионат мира. Что произошло в мире спорта

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
Кызайбай Назым

Реклама

Загрузка матч-центра...

Ссылки по теме:

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве
  • Регби
  • Пляжный футбол
  • Регби-7

Реклама

Новости
Вчера , 21:17
Спортивные девушки
©instagram.com/nazym_kyzaibay09 Назым Кызайбай опубликовала необычное фото и восхитила фанатов
27 сентября, 13:12
Спортивные девушки
©instagram.com/altynbekova_20 Сабина Алтынбекова показала длинные ножки в платье с глубоким разрезом
18 сентября, 08:38
Спортивные девушки
©instagram.com/angelina_lukas1997 Самая сексуальная боксерша Казахстана назвала сроки возвращения на ринг
2 сентября, 18:20
Спортивные девушки
©instagram.com/paigevanzant Девушка-боец за 24 часа на OnlyFans заработала больше, чем за всю карьеру в ММА
1 сентября, 21:48
Спортивные девушки
©instagram.com/stitchalbu Девушка-боец поразила фанатов смелым фото
31 августа, 16:24
Спортивные девушки
©instagram.com/pearlgonzalez Девушка-боец опубликовала пикантное фото и сделала заявление
25 августа, 23:50
Спортивные девушки
©instagram.com/rachaelostovich Уволенная из UFC красотка опубликовала откровенные снимки
24 августа, 21:20
Спортивные девушки
©instagram.com/ab_aigerimm Казахстанская дзюдоистка очаровала поклонников открытым нарядом
24 июля, 11:33
Спортивные девушки
©instagram.com/martaa_diiaz/ Футболист "Атлетико" расстался с моделью и закрутил роман с девушкой одноклубника
4 июня, 10:34
Спортивные девушки
©instagram.com/angelina_lukas1997 Самая сексуальная боксерша Казахстана показала соблазнительное видео из душа
29 мая, 14:11
Спортивные девушки
©instagram.com/tatarka5 Казахстанская волейболистка показала фото в купальнике и восхитила экс-игрока сборной
25 мая, 22:22
Спортивные девушки
©instagram.com/altynbekova_20 Вторая жена у мужа? Сабина Алтынбекова дала ответ
25 мая, 21:25
Спортивные девушки
©instagram.com/altynbekova_20 Сабина Алтынбекова улетела на Мальдивы без мужа
18 мая, 23:46
Спортивные девушки
© Красавица-боксер из Казахстана ответила Лукас и показала свое лицо
18 мая, 21:36
Спортивные девушки
©instagram.com/angelina_lukas1997 Лукас получила резкий ответ из-за слов об украденном бое
18 мая, 18:26
Спортивные девушки
©instagram.com/angelina_lukas1997 Самая сексуальная боксерша Казахстана сделала громкое заявление после сенсации со своим участием
18 мая, 16:34
Спортивные девушки
©instagram.com/angelina_lukas1997 Сенсацией закончился первый бой самой сексуальной боксерши Казахстана после завоевания титула
11 мая, 17:00
Спортивные девушки
©instagram.com/krisik___karapetyan Экс-волейболистка сборной Казахстана показала горячее видео и задала вопрос мужчинам
7 мая, 19:18
Спортивные девушки
©instagram.com/krisik___karapetyan Экс-волейболистка сборной Казахстана в сексуальном белье обратилась к мужчинам
1 мая 2023, 02:26
Спортивные девушки
©instagram.com/angelina_lukas1997 Самая сексуальная боксерша Казахстана выиграла бой за титул WBC
28 апреля 2023, 22:31
Спортивные девушки
©instagram.com/altynbekova_20 Сабина Алтынбекова дала совет по поиску идеального мужчины
28 апреля 2023, 21:19
Спортивные девушки
©instagram.com/altynbekova_20 Сабина Алтынбекова высказалась об изменах
25 апреля 2023, 12:43
Спортивные девушки
©instagram.com/_paige.renee/paigevanzant В Британии сравнили двух горячих спортсменок и их состояние
24 апреля 2023, 15:05
Спортивные девушки
©instagram.com/madelene_wright Бывшая футболистка взволновала фанатов горячей фотосессией
15 апреля 2023, 11:55
Спортивные девушки
©instagram.com/altynbekova_20 Сабина Алтынбекова сделала признание о своей фигуре
12 апреля 2023, 11:26
Спортивные девушки
©instagram.com/tatarka5 Казахстанская спортсменка показала идеальную фигуру в откровенном наряде
9 апреля 2023, 08:00
Спортивные девушки
©instagram.com/krisik___karapetyan "У меня слюнки потекли". Экс-волейболистка сборной Казахстана разрывает сети своим сексуальным нарядом
7 апреля 2023, 15:48
Спортивные девушки
©instagram.com/tatarka5 Казахстанская волейболистка показала видео в коротком платье и восхитила фанатов
2 апреля 2023, 14:23
Спортивные девушки
©instagram.com/pearlgonzalez Секс-символ ММА провела боксерский поединок и проиграла
29 марта 2023, 10:17
Спортивные девушки
©instagram.com/angelina_lukas1997 Сексуальная боксерша Казахстана получила бой за титул WBC. Подробности

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus