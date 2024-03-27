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Назым Кызайбай показала, как от души отрываться на казахских тоях

Назым Кызайбай показала, как от души отрываться на казахских тоях
©instagram.com/nazym_kyzaibay09

Казахстанская боксерша Назым Кызайбай опубликовала занимательное видео у себя в соцсетях, передают Vesti.kz.

Как видно по видео, девушка побывала на казахском тое и от души повеселилась. В частности, продемонстрировала свои навыки на танцполе. Смотрите ниже:

Ранее Назым рассказала, как перестать жить в "грязи", подробности - здесь.

30-летняя Кызайбай - неоднократная чемпионка страны, становилась победительницей чемпионатов мира (2014, 2016) и Азии (2021).

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Метки:
Кызайбай Назым Бокс женский бокс Девушки в спорте

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