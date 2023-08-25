Уволенная из UFC красотка опубликовала откровенные снимки

Американская девушка-боец Рейчел Остович поделилась со своими подписчиками в Instagram откровенным контентом, сообщают Vesti.kz.

32-летняя американка предстала в откровенном наряде, чем восхитила своих фанатов.

"Показываюсь, когда захочу", - подписала она свой пост, набравший более 20 тысячи лайков.

Напомним, Остович в свое время выступала в UFC, но после серии поражений была уволена из промоушена в 2020 году. При этом девушка неоднократно попадалась на допинге, что также могло послужить ее изгнанию из UFC.

Пробовала она свои силы и в промоушене Bare Knuckle FC, который проводит бои на голых кулаках. Так, в 2021 году Рейчел судейским решением победила соотечественницу Пейдж Ванзант.

Сейчас Остович приостановила карьеру, но по-прежнему активна в соцсетях, где можно встретить достаточно откровенные фото:

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