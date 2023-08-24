Казахстанская дзюдоистка очаровала поклонников открытым нарядом

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Напомним, что 27-летнияя Абилкадирова - первая и единственная чемпионка мира по грэпплингу в Казахстане (2018). Чемпионка Азии по дзюдо (2011). 11-кратная чемпионка страны (2008-2018). Победитель и призер ряда международных турниров.
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