Секс-символ ММА спровоцировала казахстанку пикантными фото

Экс-боец UFC американка Пейдж Ванзант на днях отпраздновала свое 30-летие и по этому случаю поделилась со своими подписчиками в Instagram откровенными снимками, передают Vesti.kz.

Ее пост пришелся многим по душе, в том числе первой казахстанке в UFC Марии Агаповой, поставившей под ним лайк.

Ванзант одно время выступала в UFC и Bare Knuckle FC (организация, проводящая бои на голых кулаках), но не добившись желаемого успеха ни в одном из промоушенов, ушла зарабатывать на сервисе для взрослых OnlyFans.

Агапова, кстати, вернется в октагон UFC 13 июля и подерется против бразильянки Луаны Сантос. В американском промоушене у Марии две победы и три поражения.