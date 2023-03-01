"Как у Памелы Андерсон". Казахстанская спортсменка опубликовала горячий контент

Ангелина Лукас (3-0, 2 КО), которую считают одной из самых сексуальных боксерш Казахстана, поделилась в соцсетях новыми горячими снимками, сообщают Vesti.kz.

Лукас предстала в откровенном купальнике, подписав свой контент:

"Когда каждый день на спорте, никакой фотошоп не нужен. Фигура в идеале".

При этом она призвала женскую половину заниматься спортом, развиваться, вкладываться в себя, делая себя счастливыми, так как это, по ее словам, когда-то окупится.

Между тем Ангелина под своим постом получила хвалебные отзывы:

"Супер. Ангелина, вы молодец. Агитируете девочек заниматься спортом. Желаю вам дальнейших успехов в спорте"

"Вы не боксер, а мисс вселенная"

"Какая красота🔥🔥🔥😍😍"

"Как спать теперь❤️🔥"

"Модель и боксер 👏"

"...как у Памелы Андерсон"

"Очень красивая 🔥❤️"

"Какая красота...вот это фигура, все при ней🔥"

Напомним, в декабре в Алматы Лукас выиграла титул чемпионки мира в наилегчайшем весе по версии UBO после досрочной победы. Для казахстанки, идущей без поражений, это была третья победа в третьем бою в профи.

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