Инстадива с двумя миллионами подписчиков ответила на вызов чемпионки мира из Казахстана

Популярная инстадива и актриса Айжан Байзакова ответила на дерзкий вызов от казахстанской дзюдоистки Айгерим Абилкадировой, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Накануне Абилкадирова, побеждавшая на чемпионате мира по грэпплингу, изъявила желание провести бой с Байзаковой по правилам поп-MMA.

"Не отмечайте меня на этой долб*********ой новости. Мне что, больше делать не х*й? Или я похожа на долб***ку?" - написала Байзакова в сторис своего Instagram.

"Кто хочет, может с моей собакой поп******ся. Разрешаю", - добавила она.

Отметим, что 27-летняя Байзакова с шести лет занималась спортом. Она является кандидатом в мастера спорта и обладателем черного пояса по таеквондо. В 2009 году Айжан завоевала титул чемпионки Казахстана, а в 2011-м одержала победу на чемпионате города Алматы. На ее Instagram подписано 2,3 миллиона пользователей.

Добавим, что 26-летняя Абилкадирова помимо спортивных достижений, является моделью и актрисой и часто появляется на телеэкранах или обложках глянцевых журналов.

Ранее Абилкадирова, победившая на конкурсе красоты в Италии, заявила о желании попробовать себя в MMA.

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