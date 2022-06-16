Чемпионка мира из Казахстана хочет бой с Байзаковой по правилам MMA

26-летняя казахстанская дзюдоистка Айгерим Абилкадирова вызвала на бой инстадиву и актрису Айжан Байзакову. Громкое заявление спортсменка сделала во время интервью на YouTube-канале EASY SHOW.

"Хотела бы подраться с Байзаковой. Однажды она разозлилась и начала бить меня кулаками и ногами. Я ее тогда поставила на место. У нее были синяки, и она даже плакала. Хочу вызвать ее на бой в формате поп-MMA", - заявила спортсменка.

Отметим, что Байзакова с шести лет занималась спортом. Она является кандидатом в мастера спорта и обладателем черного пояса по таеквондо. В 2009 году Айжан завоевала титул чемпионки Казахстана, а в 2011-м одержала победу на чемпионате города Алматы. На ее Instagram подписано 2,3 миллиона пользователей.

Добавим, что Абилкадирова имеет немало достижений. Например, она - единственная казахская чемпионка мира по грэпплингу. Кроме того, является моделью и актрисой, часто появляется на телеэкранах или обложках глянцевых журналов.

Ранее Абилкадирова, победившая на конкурсе красоты в Италии, заявила о желании попробовать себя в MMA.

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