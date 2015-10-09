Казахстан выплатит олимпийским героям более 250 миллионов: кто и сколько получил

Казахстанские призеры зимней Олимпиады-2026 и их тренеры получили крупные государственные выплаты. На денежные вознаграждения спортсменам и наставникам правительство направило более 250 миллионов тенге, а также подтвердило предоставление олимпийцам бесплатного жилья, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу министерства туризма и спорта.

Правительство Казахстана утвердило выплаты призерам XXV зимних Олимпийских игр, которые прошли в Милане и Кортине-д’Ампеццо.

Согласно постановлению, из резерва правительства выделены средства на денежное поощрение спортсменов и их тренеров. Основную премию получил серебряный призер Олимпиады в фигурном катании Михаил Шайдоров — ему выплатят 250 тысяч долларов США.

Также вознаграждение предусмотрено для конькобежки Надежды Морозовой, вошедшей в топ-6 олимпийского турнира. Ей будет выплачено пять тысяч долларов.

Денежные премии получили не только спортсмены, но и их первые, личные и главные тренеры. Всего выплаты предусмотрены для двух атлетов и пяти специалистов.

Кроме того, олимпийские призеры смогут рассчитывать на дополнительную поддержку со стороны региональных властей. В частности, акиматы предоставят спортсменам бесплатные квартиры из коммунального жилищного фонда.

Алексей Урманов и Михаил Шайдоров. Фото: Сали Сабиров/НОК РК©

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