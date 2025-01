Ученые обнаружили 14 генов, удваивающих потерю веса

Исследователи из Университета Эссекса в Англии выявили 14 генов, связанных со способностью человека эффективно терять вес. Результаты работы опубликованы в Research Quarterly for Exercise and Sport, передают Vesti.kz.

Результаты исследования

В эксперименте приняли участие 38 человек в возрасте от 20 до 40 лет. Выяснилось, что участники с наибольшим количеством так называемых "генов худобы" теряли до 5 килограммов за восемь недель. В то же время остальные добровольцы сбросили только 2 килограмма. Ученые установили, что 62% результата зависит от генетики, а 37% - от уровня физической активности.

Комментарий руководителя исследования

Доктор Генри Чанг, который возглавил научную группу, подчеркнул, что только на генетику рассчитывать не стоит:

"Без вмешательства гены не раскроют свой истинный потенциал, и тогда неважно, какие у вас гены! Помимо потери веса, физические упражнения приносят много пользы - от улучшения психического здоровья до укрепления сердечно-сосудистой системы. Поэтому я бы посоветовал всем продолжать тренировки, даже если вы не видите разницы на весах".

Почему тренировки важны?

Физическая активность играет ключевую роль в активации "генов худобы", помимо этого, она улучшает общее состояние здоровья, укрепляет сердечно-сосудистую систему и помогает справляться со стрессом. Таким образом, регулярные тренировки полезны независимо от генетической предрасположенности.

Эксперты отмечают, что сочетание физических упражнений и сбалансированного питания остается наиболее эффективным способом снижения веса и улучшения здоровья.