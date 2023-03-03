Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Около спорта Здоровый образ жизни
Комментарии

Топ-5 упражнений для здорового тела: как поддерживать форму без тренажеров

Топ-5 упражнений для здорового тела: как поддерживать форму без тренажеров
Иллюстративное фото ©Pixabay.com

Здоровый образ жизни включает в себя правильное питание и регулярные физические упражнения. Но что делать, если вам не нравится ходить в спортзал или у вас нет времени на тренировки? Не беда!

Существуют упражнения, которые можно делать дома или на улице, не используя никакого специального оборудования. В этой статье Vesti.kz расскажут о топ-5 упражнениях для здорового тела, которые помогут вам поддерживать форму без тренажеров.

Приседания
Приседания – это одно из самых популярных упражнений для укрепления ног, ягодиц и ядра. Оно также способствует увеличению силы и гибкости. Для выполнения этого упражнения вам необходимо стоять прямо, разведя ноги на ширину плеч, и медленно опуститься вниз, сгибая колени, пока бедра не будут параллельны полу. Затем медленно вернуться в исходное положение, выпрямив ноги.

Отжимания
Упражнение, которое помогает укрепить мышцы груди, плеч и рук. Для выполнения отжиманий нужно лечь на пол лицом вниз, опустить ладони на пол в ширину плеч и медленно подняться, выпрямив руки. Затем медленно опуститься вниз, согнув руки, и повторить упражнение.

Планка
Помогает укрепить мышцы кора тела, включая мышцы живота, спины и ягодиц. Для выполнения планки нужно взять позу, как при отжиманиях, но локти согнуть и опустить на пол. Ноги должны быть расположены на ширине плеч, а корпус должен быть прямым. Держите позу как можно дольше, начиная с 30 секунд и увеличивая время постепенно.

Пресс
Это упражнение, которое укрепляет мышцы живота и помогает сохранять тонкую талию. Лягте на спину, согните ноги в коленях и положите руки за голову. Затем поднимите плечи и верхнюю часть спины от пола, пока не почувствуете напряжение в мышцах живота. Задержитесь в этом положении на несколько секунд, а затем медленно опустите верхнюю часть спины на пол.

 

Приседания с прыжками
Упражнение, которое помогает укрепить ноги и сердечно-сосудистую систему. Для выполнения этого упражнения нужно начать со стандартных приседаний, а затем сделать прыжок вверх, выпрямив ноги. При приземлении нужно опуститься в приседание и повторять упражнение.

В заключение, здоровый образ жизни не обязательно означает посещение тренажерного зала или интенсивные тренировки. Все упражнения, которые мы описали выше, можно делать дома или на улице без какого-либо специального оборудования. Делайте эти упражнения регулярно и включайте их в свою ежедневную рутину, чтобы поддерживать свое тело в форме.

Важно также помнить, что любой организм индивидуален. Попробуйте перед началом упражнений проконсультироваться со специалистами.

Читайте еще:

Как правильно похудеть: 10 советов о питании

Какие виды спорта помогают сжигать жир и укреплять тело

Шавкат РАХМОНОВ: Сапиев - Мусиханов - КТО ВИНОВАТ, безумные фанаты в США, рекордный гонорар от PPV

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Здоровье Тренировки дома

Реклама

Реклама

Реклама

Новости
Сегодня , 02:34
Здоровый образ жизни
Спорт повышает либидо: правда или миф? Спорт повышает либидо: правда или миф?
Сегодня , 01:12
Здоровый образ жизни
Топ-5 упражнений для здорового тела: как поддерживать форму без тренажеров Топ-5 упражнений для здорового тела: как поддерживать форму без тренажеров
Сегодня , 00:11
Здоровый образ жизни
Как правильно бегать: 10 важных советов Как правильно бегать: 10 важных советов
Вчера , 13:11
Здоровый образ жизни
Какие виды спорта помогают сжигать жир и укреплять тело Какие виды спорта помогают сжигать жир и укреплять тело
Вчера , 00:05
Здоровый образ жизни
Как правильно похудеть: 10 советов о питании Как правильно похудеть: 10 советов о питании
25 сентября, 15:51
Здоровый образ жизни
12 тысяч участников вышли на старт традиционного "Алматы марафона" 12 тысяч участников вышли на старт традиционного "Алматы марафона"
21 июня 2022, 18:00
Здоровый образ жизни
Помогает ли обруч худеть и как правильно его крутить? Помогает ли обруч худеть и как правильно его крутить?
21 июня 2022, 10:00
Здоровый образ жизни
Утренняя зарядка для детей Утренняя зарядка для детей
20 июня 2022, 19:30
Здоровый образ жизни
Энергетический коктейль в домашних условиях Энергетический коктейль в домашних условиях
20 июня 2022, 13:47
Здоровый образ жизни
Самый энергозатратный вид спорта Самый энергозатратный вид спорта
22 ноября 2021, 13:30
Здоровый образ жизни
В Алматы состоялся забег по четырем паркам В Алматы состоялся забег по четырем паркам
7 октября 2021, 13:49
Здоровый образ жизни
Что значит бегать по пульсу и зачем это надо Что значит бегать по пульсу и зачем это надо
27 сентября 2021, 13:36
Здоровый образ жизни
Юбилейный "Алматы марафон" прошел в южной столице после долгого перерыва из-за пандемии Юбилейный "Алматы марафон" прошел в южной столице после долгого перерыва из-за пандемии
24 сентября 2021, 20:00
Здоровый образ жизни
Юбилейный "Алматы марафон" пройдет уже в эти выходные Юбилейный "Алматы марафон" пройдет уже в эти выходные
23 сентября 2021, 20:07
Здоровый образ жизни
"Шымбулак" признан лучшим горнолыжным курортом в СНГ "Шымбулак" признан лучшим горнолыжным курортом в СНГ
14 сентября 2021, 12:54
Здоровый образ жизни
"Били в полную силу". Казахстанский боксер высказался о дуэлях с Хамитовым и "драках" с прохожими на улице "Били в полную силу". Казахстанский боксер высказался о дуэлях с Хамитовым и "драках" с прохожими на улице
7 сентября 2021, 19:30
Здоровый образ жизни
Коктейль из сельдерея для похудения Коктейль из сельдерея для похудения
6 сентября 2021, 23:17
Здоровый образ жизни
Растяжка для спины Растяжка для спины
3 сентября 2021, 14:42
Здоровый образ жизни
Статические упражнения: плюсы и минусы Статические упражнения: плюсы и минусы
1 сентября 2021, 20:39
Здоровый образ жизни
Пиво после тренировки Пиво после тренировки
1 сентября 2021, 12:52
Здоровый образ жизни
Жим штанги в положении лежа Жим штанги в положении лежа
31 августа 2021, 12:19
Здоровый образ жизни
Алкоголь и спорт: польза и вред Алкоголь и спорт: польза и вред
30 августа 2021, 16:23
Здоровый образ жизни
Горные курорты "Шымбулак" и Oi-Qaragai объединяются Горные курорты "Шымбулак" и Oi-Qaragai объединяются
25 августа 2021, 14:35
Здоровый образ жизни
Что такое протеин? Что такое протеин?
16 августа 2021, 10:00
Здоровый образ жизни
Первый раз в тренажерном зале: как одеться и как тренироваться Первый раз в тренажерном зале: как одеться и как тренироваться
13 августа 2021, 11:43
Здоровый образ жизни
Занятия с тренером: отзывы, преимущества, эффективность Занятия с тренером: отзывы, преимущества, эффективность
1 июля 2021, 13:11
Здоровый образ жизни
"Шымбулак" начал сотрудничество с "Гудаури" и еще тремя курортами Грузии "Шымбулак" начал сотрудничество с "Гудаури" и еще тремя курортами Грузии
8 октября 2020, 15:26
Здоровый образ жизни
"Во время марафона я всегда кайфую". Айсулу Азимбаева - о своем увлечении и здоровом образе жизни "Во время марафона я всегда кайфую". Айсулу Азимбаева - о своем увлечении и здоровом образе жизни
8 сентября 2020, 12:40
Здоровый образ жизни
Граффити с изображением Зарины Дияс появилось в Нур-Султане Граффити с изображением Зарины Дияс появилось в Нур-Султане
15 августа 2020, 19:08
Здоровый образ жизни
Как спортсменам избавиться от депрессий и добиться совершенства с помощью психологии и анализа Как спортсменам избавиться от депрессий и добиться совершенства с помощью психологии и анализа

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 727 3 888 129

+7 700 388 81 09

pavel@tn.kz

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus