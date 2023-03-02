Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Около спорта Здоровый образ жизни
Комментарии

Какие виды спорта помогают сжигать жир и укреплять тело

Какие виды спорта помогают сжигать жир и укреплять тело
©Турар Казангапов/Vesti.kz

Спорт является отличным способом для поддержания здоровья, а также для снижения веса. Однако не все виды спорта эффективны в борьбе с лишним весом. В данной статье редакция Vesti.kz рассмотрит самые лучшие виды спорта для похудения.

  1. Бег. Является одним из самых эффективных видов спорта для сжигания калорий. Беганье увеличивает метаболизм и усиливает сердечно-сосудистую систему. Бег можно выполнять на улице или на беговой дорожке в спортивном зале.

  2. Плавание. Отличный вид спорта для похудения, так как во время плавания задействуются многие группы мышц, а также увеличивается сердечный ритм. Плавание не нагружает суставы, что делает его идеальным видом спорта для людей с ограниченными возможностями.


    Фото: Турар Казангапов/Vesti.kz

  3. Велосипед. Является отличным способом для похудения, так как во время езды на велосипеде активно задействуются мышцы бедер и ягодиц. Кроме того, велосипед является экологически чистым видом транспорта.

  4. Бокс. Во время бокса активно работают мышцы рук, ног и корпуса. Бокс также помогает развивать выносливость и координацию движений.

  5. Ходьба является одним из самых простых методов активности для похудения. Улучшает работу сердечно-сосудистой системы и увеличивает метаболизм. Ходьбу можно выполнять как на улице, так и в зале на беговой дорожке.

  6. Теннис. Во время игры задействуются мышцы рук, ног и корпуса. Теннис также помогает развивать координацию движений и реакцию.

  7. Йога. Помогает снизить стресс и улучшить работу внутренних органов. Некоторые асаны (положение тела) йоги также укрепляют мышцы и улучшают гибкость. Йогу можно выполнять как в зале, так и дома.


    Фото: Турар Казангапов/Vesti.kz

  8. Гребля. Во время гребли задействуются мышцы спины, ног и рук. Гребля также улучшает работу сердечно-сосудистой системы.

  9. Кроссфит. Является одним из самых эффективных видов спорта для похудения. В тренировках кроссфита задействуются многие группы мышц, а также увеличивается метаболизм.

  10. Кикбоксинг. Отличный вид спорта для похудения, так как во время тренировок активно работают мышцы рук, ног и корпуса. Кроме того, кикбоксинг помогает развивать выносливость и координацию движений.

Выбор оптимального вида спорта для похудения зависит от личных предпочтений, физической подготовки и возможностей. Любой из перечисленных видов спорта поможет вам снизить вес, улучшить здоровье и повысить настроение. Важно помнить, что регулярность и умеренность являются ключевыми факторами в достижении желаемых результатов.

Не забывайте учитывать особенности своего организма, так как спорт может быть травмоопасен. В вопросах изучения правильной техники и интенсивности лучше довериться профессионалам.

По пути Головкина и Алимханулы. Топ-5 казахстанцев-претендентов на чемпионский пояс

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Здоровье бесплатный спорт кроссфит

Реклама

Реклама

Реклама

Новости
Сегодня , 13:11
Здоровый образ жизни
Какие виды спорта помогают сжигать жир и укреплять тело Какие виды спорта помогают сжигать жир и укреплять тело
Сегодня , 00:05
Здоровый образ жизни
Как правильно похудеть: 10 советов о питании Как правильно похудеть: 10 советов о питании
25 сентября, 15:51
Здоровый образ жизни
12 тысяч участников вышли на старт традиционного "Алматы марафона" 12 тысяч участников вышли на старт традиционного "Алматы марафона"
21 июня 2022, 18:00
Здоровый образ жизни
Помогает ли обруч худеть и как правильно его крутить? Помогает ли обруч худеть и как правильно его крутить?
21 июня 2022, 10:00
Здоровый образ жизни
Утренняя зарядка для детей Утренняя зарядка для детей
20 июня 2022, 19:30
Здоровый образ жизни
Энергетический коктейль в домашних условиях Энергетический коктейль в домашних условиях
20 июня 2022, 13:47
Здоровый образ жизни
Самый энергозатратный вид спорта Самый энергозатратный вид спорта
22 ноября 2021, 13:30
Здоровый образ жизни
В Алматы состоялся забег по четырем паркам В Алматы состоялся забег по четырем паркам
7 октября 2021, 13:49
Здоровый образ жизни
Что значит бегать по пульсу и зачем это надо Что значит бегать по пульсу и зачем это надо
27 сентября 2021, 13:36
Здоровый образ жизни
Юбилейный "Алматы марафон" прошел в южной столице после долгого перерыва из-за пандемии Юбилейный "Алматы марафон" прошел в южной столице после долгого перерыва из-за пандемии
24 сентября 2021, 20:00
Здоровый образ жизни
Юбилейный "Алматы марафон" пройдет уже в эти выходные Юбилейный "Алматы марафон" пройдет уже в эти выходные
23 сентября 2021, 20:07
Здоровый образ жизни
"Шымбулак" признан лучшим горнолыжным курортом в СНГ "Шымбулак" признан лучшим горнолыжным курортом в СНГ
14 сентября 2021, 12:54
Здоровый образ жизни
"Били в полную силу". Казахстанский боксер высказался о дуэлях с Хамитовым и "драках" с прохожими на улице "Били в полную силу". Казахстанский боксер высказался о дуэлях с Хамитовым и "драках" с прохожими на улице
7 сентября 2021, 19:30
Здоровый образ жизни
Коктейль из сельдерея для похудения Коктейль из сельдерея для похудения
6 сентября 2021, 23:17
Здоровый образ жизни
Растяжка для спины Растяжка для спины
3 сентября 2021, 14:42
Здоровый образ жизни
Статические упражнения: плюсы и минусы Статические упражнения: плюсы и минусы
1 сентября 2021, 20:39
Здоровый образ жизни
Пиво после тренировки Пиво после тренировки
1 сентября 2021, 12:52
Здоровый образ жизни
Жим штанги в положении лежа Жим штанги в положении лежа
31 августа 2021, 12:19
Здоровый образ жизни
Алкоголь и спорт: польза и вред Алкоголь и спорт: польза и вред
30 августа 2021, 16:23
Здоровый образ жизни
Горные курорты "Шымбулак" и Oi-Qaragai объединяются Горные курорты "Шымбулак" и Oi-Qaragai объединяются
25 августа 2021, 14:35
Здоровый образ жизни
Что такое протеин? Что такое протеин?
16 августа 2021, 10:00
Здоровый образ жизни
Первый раз в тренажерном зале: как одеться и как тренироваться Первый раз в тренажерном зале: как одеться и как тренироваться
13 августа 2021, 11:43
Здоровый образ жизни
Занятия с тренером: отзывы, преимущества, эффективность Занятия с тренером: отзывы, преимущества, эффективность
1 июля 2021, 13:11
Здоровый образ жизни
"Шымбулак" начал сотрудничество с "Гудаури" и еще тремя курортами Грузии "Шымбулак" начал сотрудничество с "Гудаури" и еще тремя курортами Грузии
8 октября 2020, 15:26
Здоровый образ жизни
"Во время марафона я всегда кайфую". Айсулу Азимбаева - о своем увлечении и здоровом образе жизни "Во время марафона я всегда кайфую". Айсулу Азимбаева - о своем увлечении и здоровом образе жизни
8 сентября 2020, 12:40
Здоровый образ жизни
Граффити с изображением Зарины Дияс появилось в Нур-Султане Граффити с изображением Зарины Дияс появилось в Нур-Султане
15 августа 2020, 19:08
Здоровый образ жизни
Как спортсменам избавиться от депрессий и добиться совершенства с помощью психологии и анализа Как спортсменам избавиться от депрессий и добиться совершенства с помощью психологии и анализа
3 мая 2020, 15:57
Здоровый образ жизни
"Кто такой герой?". Как казахстанцы участвовали в онлайн-забеге 1 мая "Кто такой герой?". Как казахстанцы участвовали в онлайн-забеге 1 мая
29 апреля 2020, 19:07
Здоровый образ жизни
Можно ли бегать на улице? Вопросы и ответы по онлайн-забегу 1 мая Можно ли бегать на улице? Вопросы и ответы по онлайн-забегу 1 мая
10 апреля 2020, 11:00
Здоровый образ жизни
Тренировка с олимпийской чемпионкой Ольгой Рыпаковой. Эффективные советы для занятий спортом дома Тренировка с олимпийской чемпионкой Ольгой Рыпаковой. Эффективные советы для занятий спортом дома

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 727 3 888 129

+7 700 388 81 09

pavel@tn.kz

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus