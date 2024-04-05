Секреты долголетия раскрыл японский врач

Известный японский врач Сигэаки Хинохара - пример активного, волевого и целеустремленного человека. Он не только до последних дней своей жизни проводил операции и занимался йогой, но и рассказал о принципах жизни, которые могут помочь продлить жизнь.

Идеи, установки и жизненные принципы нашли отражение в книгах, которые Хинохара написал уже после 70 лет. Книга "Жить долго, жить хорошо" стала бестселлером в Японии.

Раскрытые принципы долголетия врача из Японии

Сигэаки был уверен, что развитие когнитивных способностей - один из самых эффективных способов предотвратить деменцию. Именно благодаря чтению книг, особенно с ранних лет, можно замедлить процесс старческого слабоумия. Сигэаки Хинохара также считал, что тренировка мозга - одно из основных условий, которое поможет дожить до ста лет.

Несколько неочевидных способов продлить жизнь

Смех. Японский врач-долгожитель полагал, что хорошее настроение и позитивный настрой способны творить чудеса. Смех, по его мнению, может продлить годы жизни, справиться с различными недугами: мигренью, кашлем и даже болью в суставах. Полезны также самоирония и высмеивание собственных недостатков, - отмечал Сигэаки Хинохара.

Японский врач-долгожитель полагал, что хорошее настроение и позитивный настрой способны творить чудеса. Смех, по его мнению, может продлить годы жизни, справиться с различными недугами: мигренью, кашлем и даже болью в суставах. Полезны также самоирония и высмеивание собственных недостатков, - отмечал Сигэаки Хинохара. Забыть прошлое. Хинохара советовал не зацикливаться на прошлом, а жить настоящим. По его мнению, воспоминания, к которым человек постоянно обращается, не дают развития. Он сравнивал обращение мыслей в прошлое с чтением одной и той же книги по кругу. В жизни должно быть разнообразие. Изучайте новое и живите настоящим - советовал японский долгожитель.

Хинохара советовал не зацикливаться на прошлом, а жить настоящим. По его мнению, воспоминания, к которым человек постоянно обращается, не дают развития. Он сравнивал обращение мыслей в прошлое с чтением одной и той же книги по кругу. В жизни должно быть разнообразие. Изучайте новое и живите настоящим - советовал японский долгожитель. Общайтесь с молодыми. По мнению врача, молодые люди живут настоящим. Прошлого в их арсенале не так много. О будущем они задумываются не так часто, а наслаждаются моментами здесь и сейчас. В этом и есть прелесть - говорил Хинохара. Он советовал брать пример с юнцов, у которых "горят глаза" и еще есть достаточно оптимизма.

Что нужно сделать, чтобы жить долго и счастливо

Следить за весом и здоровьем. Японский врач советовал всем своим коллегам, да и пациентам, тщательно наблюдать за изменениями в своем организме и теле. Чтобы параметры было легче проанализировать, он предложил завести "тетрадь здоровья". В ней Хинохара предлагал записывать уровень холестерина, глюкозы в крови, показатели артериального давления, вес и так далее.

Японский врач советовал всем своим коллегам, да и пациентам, тщательно наблюдать за изменениями в своем организме и теле. Чтобы параметры было легче проанализировать, он предложил завести "тетрадь здоровья". В ней Хинохара предлагал записывать уровень холестерина, глюкозы в крови, показатели артериального давления, вес и так далее. Усердно работать. Трудиться нужно всегда и до последнего вашего дня. Так считал японский долгожитель. Именно этот процесс станет отличной профилактикой старческих умственных заболеваний. Все долгожители были максимально вовлечены в свое дело и вели активную социальную жизнь. Сам Сигэаки Хинохара работал по 18 часов семь дней в неделю.

Трудиться нужно всегда и до последнего вашего дня. Так считал японский долгожитель. Именно этот процесс станет отличной профилактикой старческих умственных заболеваний. Все долгожители были максимально вовлечены в свое дело и вели активную социальную жизнь. Сам Сигэаки Хинохара работал по 18 часов семь дней в неделю. Отказаться от комфорта. "Благополучные условия быта расхолаживают людей и заставляют лениться", - писал в своих трудах японский доктор. Наличие машин, лифтов в доме делает жизнь неактивной. Хинохара призывал отказаться от комфорта. Он сам старался всегда ходить пешком, а поднимался в зданиях между этажами всегда только по лестницам, перешагивая через две ступеньки. Так он разрабатывал свои суставы.

"Благополучные условия быта расхолаживают людей и заставляют лениться", - писал в своих трудах японский доктор. Наличие машин, лифтов в доме делает жизнь неактивной. Хинохара призывал отказаться от комфорта. Он сам старался всегда ходить пешком, а поднимался в зданиях между этажами всегда только по лестницам, перешагивая через две ступеньки. Так он разрабатывал свои суставы. Планировать свою жизнь. Несмотря на убеждения японского врача жить сегодняшним днем, о будущем он также призывал задумываться. Сам вел ежедневник, в котором его график было расписан на несколько лет. Хинохара считал, что наличие планов - это отличный стимул двигаться вперед и жить.

Несмотря на убеждения японского врача жить сегодняшним днем, о будущем он также призывал задумываться. Сам вел ежедневник, в котором его график было расписан на несколько лет. Хинохара считал, что наличие планов - это отличный стимул двигаться вперед и жить. Не копить материальное. Сигэаки Хинохара писал в своей книге "Жить долго, жить хорошо", что погоня за вещами — верный путь к стрессу. Не стоит копить годами барахло и материальное. Так считал врач. Он был уверен, что все это захламляет не только пространство, в котором мы живем, но и наши мысли. Хинохара советовал научиться избавляться от лишних вещей и содержать личное пространство в чистоте.

Спорт продлевает жизнь? Мнение врача из Японии

Главный принцип Сигэаки Хинохары звучал так: "Сохранить ясность ума невозможно без физических движений". Он настоятельно рекомендовал заниматься активностями. Японский долгожитель недоумевал, почему утренняя пробежка или часовые тренировки в зале иногда приравниваются людьми к подвигу. Он считал эти занятиями такими же обязательными, как чистка зубов или завтрак.

Таким образом, каждый человек может стать долгожителем, если будет следовать несложным принципам жизни Хинохары. Японский врач не только ставил спорт на ведущую позицию, но и дал еще несколько важных советов. Нам кажется, что им может следовать каждый, если только захочет и переборет свою лень.