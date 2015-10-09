Пять простых советов, как приучить себя бегать по утрам

Утренняя пробежка помогает зарядиться энергией и начать день с бодрости. Несмотря на пользу раннего спорта, многим трудно преодолеть утреннюю вялость и заставить себя выйти на улицу. Однако с помощью пяти простых советов можно превратить утренний бег в полезную привычку, передает Vesti.kz со ссылкой на Fit For Fun.

1. Заботьтесь о полноценном сне

Хронический недосып – главный враг утренних тренировок. Чтобы просыпаться с энергией, важно ложиться спать вовремя. Если вы засиживаетесь допоздна, утренний бег только ухудшит самочувствие.

Подготовьте спортивную одежду с вечера – это снизит вероятность отказаться от пробежки утром.

2. Добавьте любимую музыку

Правильно подобранный плейлист способен повысить мотивацию. Быстрые треки подойдут для спринтов, а спокойные мелодии – для разминки. Музыка помогает сосредоточиться и забыть об усталости.

3. Договаривайтесь с друзьями

Совместные пробежки дисциплинируют. Когда вы знаете, что вас ждут, легче отказаться от соблазна выключить будильник и остаться в постели.

Назначьте определенные дни и время для тренировок. Это избавит от ежедневных сомнений и повысит шансы не пропустить тренировку.

4. Превратите пробежку в привычку

Согласно исследованию ученых из Великобритании, требуется около 66 дней, чтобы новая привычка закрепилась. Поэтому важно проявить настойчивость – со временем бег по утрам перестанет быть испытанием и станет естественной частью дня.

Обращайте внимание на приятные моменты – свежий воздух, спокойствие улиц, рассвет. Это поможет сформировать позитивное отношение к утреннему бегу.

5. Не спешите

Если вы раньше не бегали по утрам, не нужно сразу ставить амбициозные цели. Начните с одной утренней пробежки в неделю, а затем постепенно увеличивайте частоту.

Даже короткие дистанции положительно влияют на организм, улучшая выносливость и активизируя кровообращение без чувства усталости на весь день.

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