Что будет, если бегать по утрам на голодный желудок

Бег по утрам без завтрака может показаться удобным решением, особенно если нет времени или аппетита. Однако такая привычка не всегда безопасна для здоровья, передают Vesti.kz со ссылкой на Fit For Fun.

Многие считают, что отказ от завтрака помогает сократить калории и ускорить похудение. Но в действительности это может дать обратный эффект.

Нехватка энергии снижает эффективность тренировки

После ночного сна запасы гликогена в организме минимальны. Без полноценного питания тело не может показать нужный результат - возможны слабость, головокружение и тошнота.

При отсутствии доступных углеводов организм начинает использовать жиры, однако их переработка проходит медленнее, чем у углеводов. В результате снижается интенсивность тренировки.

Кроме того, при длительном дефиците энергии организм может начать расщеплять мышечную ткань, что крайне нежелательно, особенно при похудении.

Интенсивные тренировки на голодный желудок особенно опасны

Интервальные или темповые пробежки требуют высокой выносливости и энергии. Без предварительного приема пищи такие нагрузки могут быть вредны даже для подготовленного человека.

После утренней пробежки также важно восполнить потраченные ресурсы. Легкий перекус поможет восстановить энергетический баланс.

Что съесть перед утренним бегом

Плотный и жирный завтрак перед тренировкой - не лучший выбор. Вместо этого подойдут легкие продукты с содержанием углеводов: банан, мюсли или энергетический батончик.

Обязательно выпейте воду. За ночь организм теряет много жидкости, поэтому рекомендуется выпивать стакан воды сразу после пробуждения и еще около полулитра за час до пробежки.

Индивидуальный подход - ключ к успеху

Даже при плотном графике важно уделить несколько минут на легкий перекус и переваривание пищи. Если в процессе пробежки возникает головокружение - это сигнал, что организму не хватает энергии.

Если вы все же решили бегать на пустой желудок, ограничьтесь легкой пробежкой в умеренном темпе. Прислушивайтесь к телу и постепенно выстраивайте оптимальный режим.