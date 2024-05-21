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Правда ли, что нельзя пить чай с молоком

Правда ли, что нельзя пить чай с молоком
©depositphotos.com

Чай с молоком? Это напиток, который популярен во многих странах, включая Китай, Казахстан и Россию. Однако в последнее время появились разговоры о том, что пить чай с молоком вредно для здоровья. Давайте разберемся, насколько это утверждение верно.

Что будет, если пить чай с молоком

Представьте себе, что в Китае чай пьют без добавок, а в других странах в популярный напиток добавляют сахар, мед или молоко. Считается, что первыми молоко в чай начали добавлять в Великобритании, а эксперты выявили некоторые положительные свойства.

  • Молоко содержит много полезных веществ, которые необходимы для организма: кальций, калий, фосфор, витамины.
  • Чай с молоком, но без сахара, рекомендуется при похудении и во время разгрузочных дней, ведь он борется с чувством голода.
  • Молоко нейтрализует кофеин, поэтому чай с молоком благоприятно влияет на желудочно-кишечный тракт, чем обычный чай.

Таким образом, чай с молоком может быть полезен не только для вашего здоровья, но осуществим некоторые дополнительные функции.

  • Некрепкий чай с добавлением молока улучшает лактацию у молодых мам.
  • Молоко обогащает чай кальцием, но снижает активность кофеина. Что в итоге? Бодрости меньше, зато больше пользы для нервной системы.
  • Людям со сниженным весом, повышенными физическими и эмоциональными нагрузками можно пить чай с молоком, чтобы поддерживать организм в тонусе.
  • Кальций, содержащийся в чае с молоком, выводит из организма соли, из-за которых в почках образуются камни.

Как правильно нужно пить чай с молоком?

При соединении чая с молоком полезные вещества из обоих продуктов могут раскрыть весь свой максимум пользы. У напитка появляется мягкий вкус, а все имеющиеся в них полезные вещества в комплексе усваиваются быстрее и лучше.

"Заварите чай - сполосните горячей водой чайник, котором вы будете заваривать чай, возьмите 15 грамм чая на литр объема, залейте кипятком, дайте настояться 5–6 минут.

В чашку на четверть наливаем молоко, а потом вливаем в нее уже заварившийся черный чай", - советуют специалисты.

Вредно ли добавлять молоко в чай?

Исследователи утверждают, что чай с молоком может таить вред своей повышенной калорийностью и способностью замедлять обмен веществ.

"Если добавить сахар в чай с молоком, пользы в напитке будет меньше, ведь он частично утратит свойства. Не увлекайтесь чаепитиями и откажитесь от подсластителей, чтобы не поправиться.

Зато для желающих набрать несколько килограммов это отличный способ наконец-то получить фигуру мечты. Если вы на диете, можно заменять молочным чаем прием пищи, он надолго оставляет чувство сытости", - рассказывают в СМИ.

Специалисты в области медицины выделяют только одну группу людей, которым категорически запрещено употреблять популярный напиток. Чай с молоком не рекомендуется тем, у кого есть лактазная недостаточность.

Таким образом, если у вас нет противопоказаний и вы хотите получить удовольствие от чая, то его можно употреблять его без молока, так и с ним. Если у вас есть какие-то сомнения, то лучше обратиться за консультацией к специалисту.

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Метки:
Здоровье Около спорта Продукты питания

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