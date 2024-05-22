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Правда ли, что нельзя есть куркуму

Правда ли, что нельзя есть куркуму
©depositphotos.com

Куркума, это загадочный продукт, способный при чрезмерном употребление спровоцировать нежелательные реакции организма. Эксперты утверждают, что излишнее добавление приправы в пищу способно привести к сбоям в работе желудочно-кишечного тракта, а мы хотим обратить внимание на полезные свойства продукта.

Зачем нам куркума? Согласно результатам исследования, опубликованным National Library of Medicine, корневище куркумы несет большую пользу для организма человека. В нем сосредоточены практически все витамины группы В, а также витамины E, K и РР. 

Что будет, если каждый день есть куркуму

В настоящее время эта ароматная специя высоко ценится во всех странах мира, с ней делают коктейли для похудения, маски для лица, волос и тела, обертывания, добавляют в салаты, горячие блюда, супы, выпечку. Одним словом куркума - универсальная специя, которая обязана быть на кухне у каждой хозяйки.

Куркума содержит вещество куркумин, которое обладает мощным противовоспалительным и антиоксидантным действием. Она также способствует улучшению пищеварения, поддерживает здоровье печени, снижает уровень холестерина в крови, улучшает работу сердечно-сосудистой системы и помогает бороться с депрессией.

Ежедневное употребление куркумы может помочь укрепить иммунитет, защитить организм от различных заболеваний и улучшить общее самочувствие. Нужно помнить о соблюдении допустимой суточной дозы, которая составляет 3 миллиграмма на килограмм массы тела. Безопасная дозировка продукта - 12 граммов в сутки.

В чем полезные свойства у куркумы?

  • Сильный антиоксидант. Куркума активирует производство антиоксидантных ферментов в клетках организма, что в результате снижает действие свободных радикалов.
  • Защищает от рака, ведь вызывает гибель раковых клеток. Результаты исследований подтверждают способность куркумина участвовать в уменьшении количества раковых клеток, подавлении ангиогенеза (образование новых сосудов в опухолях) и ограничении метастазирования (распространения рака).
  • Она комплексно повышает сопротивляемость организма, так как является биологически активным веществом.
  • Противовоспалительное средство. Куркума подавляет молекулы, участвующие в воспалительных процессах, и регулирует ферменты, связанные с воспалением.

Как правильно употреблять куркуму?

Однако следует помнить, что куркума не является панацеей и не заменяет правильное питание и здоровый образ жизни. Для получения максимальной пользы от куркумы, рекомендуется употреблять ее в комбинации с черным перцем, который повышает усвояемость куркумина в организме.

Также можно добавлять куркуму в различные блюда – супы, каши, салаты, напитки. Диетологи рассказывают, что "куркума хорошо сочетается с жареными овощами и супами, а также ее можно заваривать как чай и пить утром или вечером".

Вредна ли куркума для здоровья?

Важно помнить, что перед началом употребления куркумы следует проконсультироваться с врачом, особенно если у вас есть какие-либо хронические заболевания или принимаете лекарства.

При чрезмерном его употреблении куркумы есть риск возникновения мочекаменной болезни. У людей, которые страдают частыми обострениями заболеваний желудочно-кишечного тракта, пряность может вызвать нежелательную реакцию.

В некоторых случаях употребление больших доз куркумы может вызвать побочные эффекты, такие как желудочные боли, изжога, диарея и тошнота. У некоторых людей могут возникнуть аллергические реакции на куркуму.

Куркума может взаимодействовать с некоторыми лекарствами, что может повлиять на их эффективность или вызвать побочные эффекты. Это особенно важно для людей, принимающих антикоагулянты или препараты, влияющие на уровень сахара в крови.

Таким образом, с учетом рекомендаций и ограничений, ежедневное употребление куркумы может принести пользу для здоровья, улучшить общее состояние организма и помочь в борьбе с различными заболеваниями.

Главное – не забывать об умеренности и разнообразии в питании, чтобы достичь оптимальных результатов.

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Метки:
Здоровье Около спорта Продукты питания

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