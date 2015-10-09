Как безопасно и с пользой тренироваться в жару - 5 советов

Занятия спортом при высокой температуре требуют особого подхода, заявила тренер и нутрициолог Ольга Яблокова. По ее словам, жара и активное солнце могут серьезно повлиять на самочувствие, поэтому важно соблюдать определенные рекомендации, передают Vesti.kz со ссылкой на "СЭ".

Лучшее время для тренировок

Эксперт посоветовала планировать физическую активность на улице в наиболее безопасные часы - ранним утром или поздним вечером.

"Лучшее время для занятий спортом на улице - раннее утро или поздний вечер, когда солнце не такое палящее, а температура воздуха ниже. С 11:00 до 16:00 лучше не тренироваться, так как в этот период риск теплового удара и обезвоживания особенно большой", - предупредила Яблокова.

Умеренная нагрузка и адаптация



На первых порах нагрузки следует увеличивать постепенно, чтобы организм успевал адаптироваться к жаре.

"Когда человек только начинает заниматься в условиях жаркой погоды, не нужно сразу же максимально себя нагружать. Начинать занятия следует с небольших по длительности и умеренных по интенсивности тренировок. И уже постепенно увеличивать время и сложность", - отметила специалист.

Поддержание водного баланса

Особое внимание, по словам эксперта, нужно уделить водному режиму и восполнению электролитов.

"Во время тренировок в жару организм теряет много жидкости и электролитов через пот. Очень важно регулярно пить воду, чтобы избежать обезвоживания. Для восстановления баланса минералов можно использовать специальные электролитные напитки или добавки. Пить небольшими порциями в течение всего занятия", - пояснила Яблокова.

Выбор места и одежды

Для тренировок желательно выбирать тенистые участки, избегая прямого солнца.

Подходящими местами тренер назвала парки с густой растительностью, аллеи и зоны у воды. Открытых солнечных площадок, напротив, стоит избегать.

"Для тренировок в жару выбирайте светлую и дышащую одежду из тканей, которые эффективно отводят влагу и не задерживают тепло. Обязательно используйте головной убор - кепку или панаму", - добавила специалист.

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