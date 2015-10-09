Как правильно бегать в жаркую погоду

Лето - отличное время для тренировок на свежем воздухе, но жара может сделать пробежки не только неприятными, но и опасными. Повышенная температура, влажность и интенсивное солнце увеличивают нагрузку на организм, риск обезвоживания и теплового удара. Чтобы тренировки оставались безопасными и эффективными, важно соблюдать несколько простых, но критически важных правил, передают Vesti.kz.
Выбирайте правильное время для пробежки
Самое жаркое время суток - с 11:00 до 17:00. Постарайтесь планировать тренировки на раннее утро (до 9:00) или поздний вечер (после 19:00), когда температура снижается и солнце менее активно.
Следите за уровнем гидратации
В жару вы теряете больше жидкости через пот, поэтому:
- Пейте воду за 30–60 минут до пробежки.
- Если бег длится больше 30–40 минут, возьмите с собой воду или изотоник.
- После тренировки восполните потерянную жидкость - выпейте 1–2 стакана воды или спортивный напиток.
Одевайтесь правильно
Выбор одежды сильно влияет на терморегуляцию:
- Отдавайте предпочтение легким, свободным, светлым вещам.
- Используйте материалы, отводящие влагу (например, синтетика для спорта).
- Наденьте кепку с козырьком и солнцезащитные очки.
- Не забывайте про крем с SPF 30+, особенно если бегаете в открытых местах.
Снизьте интенсивность
В жару лучше снизить темп или сократить продолжительность тренировки:
- Организм тратит больше энергии на охлаждение.
- Бег в жару сам по себе - это уже повышенная нагрузка.
- Прислушивайтесь к себе: если чувствуете головокружение, тошноту или слабость - остановитесь и найдите тень.
Акклиматизируйтесь постепенно
Если вы только начинаете бегать летом:
- Начинайте с коротких, легких пробежек.
- Давайте организму 1–2 недели, чтобы адаптироваться к высокой температуре.
Выбирайте тенистые и проветриваемые маршруты
Бег по жаркому асфальту или в открытом поле - дополнительная нагрузка. Лучше выбрать:
- парковые дорожки,
- тропинки вдоль воды,
- маршруты с деревьями или тенью зданий.
Прислушивайтесь к своему телу
Тепловой удар - серьезное состояние. При первых признаках перегрева:
- головокружение,
- спутанность сознания,
- озноб на жаре,
- сухость кожи (отсутствие пота)
- немедленно прекратите тренировку, укройтесь в тени и охладитесь.
Заключение
Бег в жаркую погоду требует больше осознанности и уважения к возможностям собственного тела. Не стремитесь к рекордам, лучше сосредоточьтесь на поддержании формы и самочувствия. Правильный подход к летним пробежкам позволит сохранить мотивацию, избежать травм и сделать спорт частью здорового образа жизни.
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