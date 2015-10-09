Как правильно бегать в жаркую погоду

Лето - отличное время для тренировок на свежем воздухе, но жара может сделать пробежки не только неприятными, но и опасными. Повышенная температура, влажность и интенсивное солнце увеличивают нагрузку на организм, риск обезвоживания и теплового удара. Чтобы тренировки оставались безопасными и эффективными, важно соблюдать несколько простых, но критически важных правил, передают Vesti.kz.

Выбирайте правильное время для пробежки

Самое жаркое время суток - с 11:00 до 17:00. Постарайтесь планировать тренировки на раннее утро (до 9:00) или поздний вечер (после 19:00), когда температура снижается и солнце менее активно.

Следите за уровнем гидратации

В жару вы теряете больше жидкости через пот, поэтому:

Пейте воду за 30–60 минут до пробежки.

Если бег длится больше 30–40 минут, возьмите с собой воду или изотоник.

После тренировки восполните потерянную жидкость - выпейте 1–2 стакана воды или спортивный напиток.

Одевайтесь правильно

Выбор одежды сильно влияет на терморегуляцию:

Отдавайте предпочтение легким, свободным, светлым вещам.

Используйте материалы, отводящие влагу (например, синтетика для спорта).

Наденьте кепку с козырьком и солнцезащитные очки.

Не забывайте про крем с SPF 30+, особенно если бегаете в открытых местах.

Снизьте интенсивность

В жару лучше снизить темп или сократить продолжительность тренировки:

Организм тратит больше энергии на охлаждение.

Бег в жару сам по себе - это уже повышенная нагрузка.

Прислушивайтесь к себе: если чувствуете головокружение, тошноту или слабость - остановитесь и найдите тень.

Акклиматизируйтесь постепенно

Если вы только начинаете бегать летом:

Начинайте с коротких, легких пробежек.

Давайте организму 1–2 недели, чтобы адаптироваться к высокой температуре.

Выбирайте тенистые и проветриваемые маршруты

Бег по жаркому асфальту или в открытом поле - дополнительная нагрузка. Лучше выбрать:

парковые дорожки,

тропинки вдоль воды,

маршруты с деревьями или тенью зданий.

Прислушивайтесь к своему телу

Тепловой удар - серьезное состояние. При первых признаках перегрева:

головокружение,

спутанность сознания,

озноб на жаре,

сухость кожи (отсутствие пота)

- немедленно прекратите тренировку, укройтесь в тени и охладитесь.

Заключение

Бег в жаркую погоду требует больше осознанности и уважения к возможностям собственного тела. Не стремитесь к рекордам, лучше сосредоточьтесь на поддержании формы и самочувствия. Правильный подход к летним пробежкам позволит сохранить мотивацию, избежать травм и сделать спорт частью здорового образа жизни.