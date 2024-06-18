Что будет, если регулярно употреблять киноа

Около 5000 лет назад инки стали выращивать перуанский рис, а мы его знаем, как киноа. Южноамериканцы сделали эту крупу одним из главных компонентов своего рациона, а в наше время киноа стал универсальным продуктом, который богат белком, витаминами и минералами. Крупа стала популярной среди фанатов здорового питания. Давайте разбираться.

Правда ли, что киноа можно есть регулярно?

Крупа киноа, или золотое зерно, очень популярна в Южной Америке. Известно более 120 сортов киноа, но чаще всего встречаются белая, красная, желтая и черная крупа. Помимо цвета киноа различается вкусом, составом и полезными свойствами.

Какой сорт киноа самый вкусный? Исследователи и эксперты рассказывают, что самой знакомой и вкусной является белая киноа, ведь она похожа на рис, а самый нежный вкус у желтой киноа.

Что касается красной крупы, то она содержит большое количество белка, кальция, фосфора и железа. Черную киноа можно найти только в специализированных магазинах, а содержит она антоцианы, оказывающие противовоспалительное и антиоксидантное действие.

В чем польза киноа?

Семена киноа богаты питательными веществами - белком, крахмалом и клетчаткой. Также в составе крупы присутствуют пребиотические волокна, которых считают главным источником питания для бактерий кишечника. Почему полезно есть перуанский рис?

Укрепляет иммунитет и восстанавливает гормональный фон.

Понижает концентрацию холестерина и наполняет энергией.

Выводит из организма токсины и ускоряет регенерацию тканей.

Профилактика рака и диабета.

Оздоровляет кишечник и придает коже эластичность.

Укрепляет волосы, останавливает их выпадение и ломкость.

Помогает контролировать вес и улучшает работу сердца и сосудов.

Имеет противовоспалительное действие и укрепляет кости.

Почему и кому вреден киноа?

Как и любой продукт, киноа имеет противопоказания к употреблению. Например, крупа может быть безопасной альтернативой для людей, которым запрещены пшеница, рис или овес, но может вызвать аллергическую реакцию. Кому не рекомендуется употребление киноа?

Во-первых, детям до трех лет, ведь продукт содержит сапонины, которые могут быть токсичны для малышей.

Во-вторых, кормящим матерям, ведь у крупы не совсем обычный состав и высокое содержание клетчатки могут приводить к неблагоприятным реакциям у малыша.

В-третьих, людям с камнями в почках. Почему? В крупе содержатся оксалаты (соли щавелевой кислоты), которые способны выпадать в осадок.

В-четвертых, людям с болезнью желудочно-кишечного тракта. Те же самые сапонины могут раздражать слизистую желудка и активировать работу желчного пузыря и поджелудочной железы.

Можно ли киноа включать в ежедневное меню?

Эксперты считают, что есть киноа можно регулярно, но нужно учесть некоторые особенности.

Например, тем, кто следит за следит за своим весом нужно учесть, что чашка киноа содержит около 200 калорий. А с учетом того, что в крупе присутствуют оксалаты, рекомендуется ограничивать себя и использовать не более 100 грамм уже приготовленной крупы киноа в день.

В любом случае, киноа отлично подходит на роль гарнира, а также может быть использована в супах. Еще ее рекомендуют добавлять в салаты и закуски, как панировку для запекания. Из киноа получаются вкусные каши, а вареная киноа с фруктами и медом подходит на завтрак.

Таким образом, перуанский рис может оказаться интересной альтернативой другим продуктам, но перед регулярным употреблением советуем проконсультироваться со специалистом.