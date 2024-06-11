Что будет, если регулярно пить воду натощак

При употреблении теплой воды происходит стимуляция кишечника, что помогает улучшить процесс пищеварения и подготовить систему к приему завтрака. Вода натощак также активно способствует выведению токсинов, которые могли накопиться в организме, а мы попытаемся разобраться, почему важно пить воду натощак.
Пить воду натощак - одна из популярных практик здорового образа жизни. А одним из самых востребованных вариантов является употребление теплой воды каждое утро. Респонденты утверждают, что ощущают после этого улучшения общего состояния организма.
Без жидкости человеческий организм выйдет из строя, но чай, как один из самых популярных напитков, не может заменить обычную воду. И вот почему:
Есть и другие моменты, которые мы перечислили выше. Например, регулярное пополнение водного баланса улучшает работу сердца и снижаете риск сердечного приступа. Вода борется не только с жаждой, но и помогает победить усталость и сонливость.
Жидкость также помогает нормальному пищеварению. Для нормального функционирования пищеварительная система нуждается в большом объеме воды, ведь она способствует быстрому усвоению еды, борется с повышенной кислотностью желудка и помогает при запорах.
Врач-диетолог, гастроэнтеролог Рустем Садыков в беседе с изданием "Доктор Питер" рассказал, что выпивать два стакана теплой воды перед завтраком считается полезной привычкой, однако есть категории людей, для которых такой ритуал не только бесполезен, но даже вреден.
"Вода, выпитая залпом на голодный желудок, быстро разжижает кровь. При проблемах с почками, при гипертонии и желчнокаменной болезни это может привести к осложнениям. В таких случаях ежедневную норму жидкости нужно согласовать с лечащим врачом", - заявил гастроэнтеролог.
По словам эксперта, важна не только температура воды и время ее приема, но и поза, в которой мы пьем. Выяснилось, что все те, кто пьют воду быстро, на ходу, совершают большую ошибку.
"Чтобы вода правильно усвоилась, нужно пить сидя. Когда воду употребляют стоя, это провоцирует нарушение баланса жидкостей в организме, что может привести к развитию артрита", - пояснил Садыков.
Эксперты утверждают, что перед употреблением воды нужно учитывать ее температур, ведь это важное условие для повышения ее пользы для организма.
Специалисты в области медицины советуют пить стакан теплой воды сразу после пробуждения. В напиток можно добавить немного лимонного сока или меда для улучшения вкуса.
Таким образом, стакан воды натощак - это не только источник энергии, но путь к здоровью и бодрости.
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