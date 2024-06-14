Что будет, если каждый день есть булгур

Что такое булгур? Это крупа, которая может сочетаться практически с чем угодно, а в нашем любимом плове способна заменить даже рис. Не верите? Клетчатка в булгуре помогает контролировать аппетит и способствует быстрому насыщению. Давайте разбираться.

Правда ли, что булгур можно есть регулярно?

Что такое булгур? Это крупа, которая производится из пшеницы, чтобы сохранить ее лучшие качества. Пшеницу замачивают, пережаривают и снимают оболочку - именно из-за этого у булгура появляются незабываемый аромат и вкус.

"Булгур может заменить рис и картофель, ведь эта крупа является богатым источником углеводов и белка, а из-за легкой структуры крупа быстро усваивается и наполняет организм энергией", - пишут специалисты о загадочной крупе.

Правда ли, что булгур полезен для организма?

Да, это так и есть, а мы приведем несколько причин присмотреться к малоизвестной крупе, ведь помимо прочих полезных свойств, она "успокаивает нервы".

Булгур содержит большое количество клетчатки, которая помогает нормализовать пищеварение, предотвращает запоры и способствует снижению уровня холестерина в крови.

Булгур содержится много витаминов группы В. Что это дает? Они необходимы для нормального функционирования нервной системы, образования кровяных клеток и метаболизма.

В булгуре достаточно железа, магния и цинка, которые важны для поддержания здоровья костей, сердца, мышц и иммунной системы.

Булгур также богат белками, а они играют важную роль в регенерации и росте тканей, а также в образовании антикорпусов, ферментов и гормонов.

Булгур, это отличный выбор для людей, следящих за своим питанием. Он дает ощущение сытости на длительное время и не вызывает резких скачков уровня сахара в крови.

Витамин Е в составе булгура помогает бороться с процессами старения и нейтрализует свободные радикалы, а холин помогает организму синтезировать ацетилхолин, главный передатчик нервных импульсов.

Булгур также содержит марганец, который считается природным антидепрессантом, а также снижает уровень сахара в крови и помогает выработке ферментов поджелудочной железы.

Кому не рекомендовано есть булгур?

Крупа не рекомендуется людям, у которых слабый желудок или гастрит. Булгур также противопоказан людям с аллергией на злаковые и клейковину (глютен). С осторожностью продукт должны употреблять люди при обострении панкреатита, ведь клетчатка раздражает слизистую, что может привести к ухудшению состояния, спазмам и тошноте. При повышенной желудочной кислотности стоит ограничить употребление булгура до одного раза в неделю. Не рекомендуют булгур детям до трех лет и беременным женщинам, а в первые месяцы после родов необходимо проконсультироваться с врачом.

Как правильно готовить и есть булгур?

Если вам нужно сварить булгур, возьмите кастрюлю, всыпьте стакан крупы, залейте двумя стаканами воды, накройте крышкой и варите 10 минут под крышкой. Когда закипит, убавьте огонь вполовину и не перемешивая варите ещё 10 минут. В общей сложности на варку у вас уйдет 20 минут.

Если вы хотите запарить булгур, то на стакан крупы возьмите два стакана кипятка, плотно накройте кастрюлю крышкой и укутайте полотенцем. Булгур крупной фракции будет готов через пару часов, мелкий булгур – быстрее, около 40 минут.

Запомните, от того, какой булгур у вас имеется, крупный или мелкораздробленный, зависит время приготовления блюда. Пропорции воды и булгура при готовке точно такие же как для варки риса: воды берется в два раза больше. Очень мелкий булгур можно даже не варить: его просто заливают кипятком и дают некоторое время настояться.

С чем сочетается булгур?

Булгур хорошо добавлять в мясной фарш и начинять этой смесью перцы, помидоры, кабачки и баклажаны. Тушеные овощи с такой начинкой очень вкусны.

Отлично сочетаются булгур и курица, жирная баранина и постная говядина. Супы с булгуром лучше впрок не готовить, ведь они получаются густыми, и на второй день превращаются в кашу.

Подведем итоги. Булгур, это неплохая альтернатива поднадоевшим макаронам или картошке. Тем более, что хранится булгур долго, очень полезен а готовится его легко.